Vladimir Luxuria ha rilasciato alcune dichiarazioni sconvolgenti a Il Fatto Quotidiano riguardo la questione Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi, la dichiarazione shock di Vladimir Luxuria

La famosa figura della televisione, opinionista ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la grande bufera che si è creata dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla vita privata di Riccardo Fogli e la moglie Karin Trentini.

Quello che non risulta chiaro è la figura della moglie dell’naufrago, Karin, che è la protagonista del tradimento. Le parole di Vladimir:

“Tutto nasce dalla pubblicazione sui social, da parte di Karin, di alcune foto in cui la si vede abbracciata su un dondolo al fianco di questo presunto amante e in cui lei stessa indossa un abito da sposa dell’azienda di Celli. Questo ovviamente ha dato adito ai commenti su un presunto tradimento. Se tu sei la moglie di un personaggio che in quel momento sta sull’Isola, e che in qualche modo è bersaglio di gossip, è chiaro che lo hai fatto con l’intento di alzare un polverone. Poi esce fuori che questo presunto amante è anche molto amico di Corona, e anche Karin lo è. La mia domanda è: perché Karin decide di pubblicare queste foto? Sapeva che Corona avrebbe pubblicato e cavalcato quella notizia?

L’unico povero disgraziato di tutta questa vicenda è proprio Riccardo Fogli: è stato fatto a sua insaputa e la sua reazione di uomo ferito ne è stata la prova. Mi piacerebbe confrontarmi, anche con una certa veemenza, con Karin. Vorrei capire perché si è prestata a questo gioco”.

Dunque, secondo Vladimir Luxuria, questo episodio è stato tutto studiato a tavolino, definito da lei: “Montatura creata ad arte” per alzare gli ascolti del programma.

