Asia Argento preoccupa: quel dettaglio non è passato inosservato

La famosa attrice Asia Argento sa come stupire i suoi fan. Pochi giorni fa, infatti, la figlia del famoso regista di film horror ha pubblicato una foto su Instagram che ha destato un po’ di preoccupazione. Sappiamo tutti che Asia è un personaggio molto amato e molto seguito sui social. Ed è stata più che ovvia la reazione da parte dei suoi followers. Di cosa parliamo? Come dicevamo quindi, l’attrice ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare troppo magra. Immediati sono stati i commenti dei suoi più accaniti “seguaci” che, preoccupati, hanno tentanto di consolarla. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Asia Argento, la sua vita privata, le sue ultime dichiarazioni, i suoi prossimi impegni lavorativi ed, infine, le sue foto su Instagram –> clicca qui

Asia Argento preoccupa: quel dettaglio non è passato inosservato

Dopo la fine della sua relazione d’amore con Fabrizio Corona, Asia Argento aveva deciso di abbandonare il mondo del social. In particolare, con un messaggio da brividi, l’attrice salutava Twitter e tutti i suoi fan. Secondo le sue parole, infatti, non stava attraversando affatto un buon periodo. E volevo, per tale motivo, allontanarsi da tutto. Tuttavia, però, alcuni giorni fa, Asia ha pubblicato uno scatto, riproposto sopra, che ha suscitato numerose reazione. Un particolare su tutti, infatti, ha conquistato l’attenzione di tutti. A detta di molti, quindi, l’attrice appare troppo magra. E c’è chi, addirittura, crede che si sia ammalata di anoressia.

Insomma, i commenti di questo genere ne sono davvero tantissimi. Non pochi suoi followers, infatti, hanno notato la magrezza della famosa attrice. Cosa le sarà successo, quindi? Nel frattempo, c’è chi, notato tale dettaglio, le fa i complimenti per la sua bellezza.