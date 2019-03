Caterina Balivo, ascolti bassi a Vieni da Me: l’indiscrezione su una inaspettata decisione della Rai.

Il programma televisivo pomeridiano di Rai Uno, Vieni Da Me, potrebbe chiudere i battenti. Il format infatti sta registrando ascolti molto bassi, tanto che i vertici della Rai stanno valutando l’ipotesi di cancellare il programma dalla prossima stagione televisiva. L’indiscrezione, riportata da Dagospia, parla di costi del programma eccessivamente alti. Dunque la Rai vorrebbe rimpiazzare Vieni Da Me con un programma con costi più contenuti. Ecco quanto evidenziato da Dagospia: “l pomeriggio di Rai 1 è finito nel mirino per i costi superiori ai 30 milioni di euro. Dopo l’ormai certa chiusura de Il Paradiso delle Signore nel mirino sarebbe finito il programma di Caterina Balivo che continua a ottenere ascolti deludenti. Lo spazio dalle 14 alle 15.40 è inchiodato da giorni al 12% di share, nonostante l’allungamento della durata e in alcuni casi la scomparsa del blocco pubblicitario dopo il Tg 1 delle 13.30″.

Caterina Balivo via da Rai Uno? Ecco quale potrebbe essere lo scenario possibile per la conduttrice di Vieni da Me

Dunque prende sempre più quota l’ipotesi di una chiusura del programma Vieni Da Me. Ma, se il format dovesse chiudere definitivamente i battenti, la sua conduttrice, ovvero Caterina Balivo, che fine farà? Pare che la presentatrice campana non sia destinata a tornase su Rai Due, ma resterebbe su Rai Uno conducendo un programma in onda la domenica pomeriggio. La Balivo potrebbe infatti prendere il posto che ora è di Cristina Parodi che non sta facendo alti ascolti con il suo programma La Prima Volta. Dunque lo scenario che potrebbe prefigurarsi è il seguente: Mara Venier ancora una volta alla conduzione della prima parte della domenica pomeriggio, mentre Caterina Balivo alla conduzione della seconda parte. La Venier infatti, durante questa stagione televisiva, ha infranto ogni record di ascolti ed è stata ovviamente riconfermata per il prossimo anno.

