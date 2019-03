Stasera in Tv, lunedì 11 marzo: L’Isola dei Famosi | Anticipazioni della puntata.

Dopo una settimana alquanto turbolenta, tra ritiri, polemiche e discussioni, questa sera 11 marzo 2019 andrà in onda su Canale 5 la nona puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Dopo il ritiro di Ghezzal, il consueto televoto settimanale è stato annullato. E tutti i naufraghi sono finiti in nomination. Pare quindi che sarà il il pubblico a casa attraverso il televoto a decidere chi potrà continuare l’avventura in Honduras.

Stasera in Tv, lunedì 11 marzo: L’Isola dei Famosi | Anticipazioni della nona puntata

Dopo la bufera scatenata dalla clip di Fabrizio Corona mostrata al concorrente Riccardo Fogli, non sembrano calmarsi le acque dell’Honduras. La produzione dell’Isola dei Famosi ha infatti annunciato qualche giorno fa attraverso i suoi profili social ufficiali, l’annullamento del televoto settimanale. Il motivo probabilmente è il ritiro di uno dei concorrenti in nomination, Ghezzal. Ma la notizia ancora più sconvolgente è che questa sera tutti i naufraghi in gara saranno in nomination e rischieranno di uscire dal gioco. Come andrà a finire?

Ci sarà inoltre la sfida tutta al femminile tra Soleil e Ariadna, sfida che si preannuncia avvincente dato che tra le due non scorre buon sangue. Le due naufraghe si scontreranno in una prova per aggiudicarsi il ruolo di leader della settimana. Ospiti in studio, pronti al confronto con la conduttrice Alessia e le opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti, Jeremias Rodriguez, l’eliminato della scorsa puntata, e Jo Squillo, che ha abbandonato l’isola per un problema fisico.

Il pubblico si chiede se ci sarà anche un nuovo capitolo della telenovela Riccardo Fogli- Fabrizio Corona. Appuntamento a questa sera su Canale 5 per scoprire tutte le novità!

