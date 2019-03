Chi è Suor Cristina: età, carriera, vita privata della concorrente di Ballando con le Stelle.

Il dance show più amato dai telespettatori italiani è alle porte. Manca veramente poco all’inizio di una nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci andrà in onda su Rai Uno a partire da sabato 30 marzo. Mai come quest’anno il cast è davvero stellare. Da attori blasonati, a star del web, passando per ex calciatori, fino ad arrivare a politici ed anche una suora pop star. Insomma Milly Carlucci quest’anno non ha voluto far mancare proprio nulla al suo pubblico che godrà, certamente, di uno spettacolo davvero appassionante e divertente. Una delle protagoniste ufficializzate proprio dalla Carlucci sarà Suor Cristina. La suora pop star che ha conquistato i palchi di mezza Europa con la sua potentissima voce, ora è pronta a mettersi in gioco a suon di musica. Questa volta però la voce le servirà davvero a poco. Ma conoscete davvero tutto di Suor Cristina? La sua vita, gli esordi, il successo. Bene, se volete scoprire ogni cosa su di lei allora continuate a leggere questo articolo.

Chi è Suor Cristina: età, carriera, vita privata

Suo Cristina nasce il 19 agosto 1988 in Sicilia, precisamente a Vittoria in Provincia di Ragusa. Sin da giovane ha la passione per il bel canto ed i musical. Infatti, nel 2007, interpreta il ruolo di Suor Rosa, fondatrice delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, nel musical “Il coraggio di amare”. Nel 2008 frequenta l’accademia di spettacolo Star Rose Academy a Roma. Poi nel 2009 inizia il suo cammino spirituale e, dopo due anni passati in Brasile, prende i voti nel 2012. Un anno dopo vince il concorso canoro religioso Good News Festival con il suo brano ‘Senza la tua voce’. Nel 2014 poi arriva la consacrazione a livello mediatico con la vittoria del talent show The Voice of Italy. Qui Suor Cristina mette in mostra tutta la sua potenza vocale e, guidata dai consigli del rapper J-Ax, trionfa nel programma. La vittoria la porta a firmare un contratto discografico con la Universal Music. Da lì è un crescendo di successi: nel 2014 esce l’album ‘Sister Cristina’ che avrà grandissimo successo anche in Francia e che, nel 2015, verrà pubblicato addirittura in Giappone.

