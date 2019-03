Cosa vedere Stasera in Tv, giovedì 14 marzo? Ecco una lista di tutti gli imperdibili ed interessanti appuntamenti di questa sera. Buona visione.

Cosa vedere Stasera in Tv, giovedì 14 marzo: ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “I Soliti ignoti” (Game show) con Amadeus

21:25 – "Che Dio ci aiuti 5" (Fiction) Suor Angela (Elena Sofia Ricci) scopre un terribile segreto su il padre di un bambino ricoverato. Nel frattempo, Nico decide di partire. Valentina deve prendere una decisione sulla sua relazione con Alessia. Ed, infine, Azzura vuole partire con Athos.

Suor Angela (Elena Sofia Ricci) scopre un terribile segreto su il padre di un bambino ricoverato. Nel frattempo, Nico decide di partire. Valentina deve prendere una decisione sulla sua relazione con Alessia. Ed, infine, Azzura vuole partire con Athos. 23:40 – “Porta a porta” (Attualità)

Stasera su Rai 2:

20:30 – “Tg 2 20:30” (Attualità)

21:05 – “LOL J ” (Sitcom)

21:20 – "Popolo sovrano" (Attualità) Alessandro Sortino dà il via, insieme ad Eva Giovannini e Daniele Piervincenzini, al terzo appuntamento dello show.

Alessandro Sortino dà il via, insieme ad Eva Giovannini e Daniele Piervincenzini, al terzo appuntamento dello show. 00:20 – “Stracult live show” (Attualità)

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg3” (Attualità)

20:00 – “Blob” (Attualità)

20:25 – “Nuovi eroi” (Documentario)

20:45 – “Un posto al sole” (Soap opera)

21:15 – "Captain Fantastic" (Film-drammatico) Ben (Viggo Mortensen) vive isolato con la moglie e i sei figli in una foresta del Nord America. Ma la morte prematura della moglie lo costringe ad affrontare la vita reale.

Ben (Viggo Mortensen) vive isolato con la moglie e i sei figli in una foresta del Nord America. Ma la morte prematura della moglie lo costringe ad affrontare la vita reale. 24:00 – “Tg3” (Attualità)

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg4 Telegiornale” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap opera)

20:30 – “Stasera Italia” (Attualità)

21:25 – “Dritto e rovescio” (Attualità)

00:30 – “Tator: legittima difesa” (Film-azione)

Stasera su Canale 5:

Stasera su Italia 1: