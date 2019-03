Elena Santarelli, conduttrice televisiva, attrice e show girl italiana, ha raccontato in un’intervista il suo dramma della malattia del figlio Giacomo.

Elena Santarelli, volto noto nella tv italiana, ha parlato della malattia di suo figlio Giacomo, affetto da un tumore celebrale. Scoperto più di un anno fa, la famosa showgirl vive con questo dramma. Ed ha deciso di parlarne all’edizione odierna de Il Messaggero.

Elena Santarelli, il messaggio da brividi: “Ecco come affronto la malattia”

Elena Santarelli, showgirl e attrice della tv italiana, ha un figlio di 10 anni, di nome Giacomo malato. Un anno e quattro mesi fa, Elena ha scoperto che il suo piccolo, di soli 10 anni, ha un tumore celebrale. Da allora ha deciso di usare la sua immagine per un progetto onlus fondato da famiglie di bambini malati e da medici, infermieri e biologi.

“Vorrei sfogarmi, ma solo per essere ascoltata”, dice Elena in un’intervista a Il Messaggero in cui racconta come vive ogni giorno con il dramma della malattia di suo figlio Giacomo. Ricorda: “Nulla succede per caso. Qualcosa mi diceva Gratta! Gratta, che qualcosa trovi. Sarà stata mia nonna dall’alto”. E da lì è iniziato il suo “calvario”. Ospedali, chemio, capelli caduti e la stanchezza di suo figlio. Elena, però, è fiduciosa. Al quotidiano, infatti, dichiara di avere un’arma segreta per affrontare tutto ciò. “C’è qualcuno che mi ascolta dall’alto, lì. Prego, c’è tanta gente che prega per Giacomo”, dichiara la showgirl. Ecco. È proprio a questo a cui Elena si affida. La preghiera ma, soprattutto, alla fede. Perché in fondo si sa, per chi è davvero credente, le fede in Dio è l’unica cosa che può sollevarti. Per concludere, Elena non vuole rispondere alla domanda “A che punto è il percorso di Giacomo?”. Aggiunge: “Non lo dico finché non sarà alla fine. Anche per scaramanzia. Lo racconterò poi, per dare forza ad altre famiglie”.

