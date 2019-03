Belen Rodriguez, inquadratura sotto la gonna e il gesto che spiazza i fan. La bella argentina pubblica una story mozzafiato sul suo profilo Instagram.

La showgirl Belen Rodriguez non perde mai occasione per stupire i suoi fan. Proprio in un recente articolo vi avevamo parlato di alcuni indizi che potrebbero confermare un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. Ma non solo. Uno dei tanti motivi per cui si parla tanto di Belen è senz’altro la sua straordinaria bellezza. In ogni foto pubblicata sul suo canale Instagram, infatti, è possibile vedere diverse tipi di foto con cui l’argentina mette in mostra le sue bellissime forme apprezzate dagli 8 milioni di followers..

Stando alla realtà delle cose Belen Rodriguez è senz’altro la donna più bella ed affascinante della televisione italiana. In ogni video o foto, la showgirl si mostra sempre in splendida forma. Così come nel video postato poche ore fa su Instagram, dove Belen ha davvero superato se stessa.

In una posa davvero accattivante, la showgirl ha letteralmente conquistato i suoi seguaci. In particolare sono due gli elementi che avranno senz’altro catturato l’attenzione di tutti: innanzitutto l’inquadratura da sotto la gonna a quadri indossata dalla sexy argentina e l’occhiolino finale dedicato ai suoi followers.

L’intento della showgirl era indubbiamente quello di mostrare il suo outfit. Inutile dire, però, che gli occhi di tutti vanno altrove.