Luca Laurenti e il suo ‘amore libero’ con la moglie Raffaella Ferrari.

Luca Laurenti e la mogle Raffaella Ferrari rappresentano forse una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo. Niente foto sui social né ospitate in tv insieme. Sul web è difficile reperire informazioni sulla donna che ha fatto breccia nel cuore del conduttore Luca Laurenti. Il motivo è dettato da una precisa scelta di Laurenti che, in una intervista, ha rivelato retroscena legati al rapporto con la sua dolce metà davvero inaspettati.

LEGGI ANCHE -> Avanti un altro, Luca Laurenti preso di mira dal valletto: la reazione di Paolo Bonolis è esilarante

Raffaella Ferri, la moglie di Luca Laurenti con cui vive un amore libero“

LEGGI ANCHE -> Luca Laurenti è morto”: ennesima bufala che fa il giro del web

Laurenti e Raffaella si sono sposati nell’oramai lontano 1994. I due si sono conosciuti grazie a Paolo Bonolis che, all’epoca, presentò la donna al suo inseparabile amico. Secondo quanto ammesso anni fa in una intervista dallo stesso Luca, Raffaella lo avrebbe salvato da una mezza depressione: “È stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea. Con Raffaella me ‘so risolto. mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”. Luca e Raffaella vivono un amore libero, svincolato dal concetto di fedeltà. Questo concetto venne spiegato dallo stesso Laurenti qualche tempo fa in una intervista alla Gazzetta con queste parole: “Ho una visione dell’amore. Faccio due esempi. Entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido. Oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi ci metto pure io. Il primo atteggiamento genera violenza. Il secondo moltiplica l’amore. Io rispetto il piacere dell’altro. Sono il suo trampolino qualsiasi scelta faccia. Vuoi andare in America, vai. Vuoi fare l’amore, fai. Il progetto comune resta intatto. Io, Raffaella me la risposo cento volte. Nulla ci separa. Non queste str***. Il nostro rapporto non è basato sul ca***”. Dunque, quello tra Laurenti e sua moglie, è un amore ‘aperto’ a qualsiasi eventualità, libero da ogni sovrastruttura.

Per ulteriori news su Luca Laurenti, le ultime dichiarazioni di sua moglie, e i suoi prossimi progetti lavorativi –> CLICCA QUI