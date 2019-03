Mara Venier bacia sulle labbra un uomo a Domenica In: non è suo marito.

Anche oggi, domenica 17 marzo, come ogni fine settimana è andato in onda su Rai Uno Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier ha tenuto compagnia i telespettatori con interviste emozionanti, divertenti e inaspettate. Si, perché quando c’è la Zia Mara di mezzo c’è sempre da aspettarsi un colpo di scena o una gag esilarante. Anche questa domenica la Venier non ha deluso le aspettative è ha stupito tutti baciando sulle labbra un suo ospite in diretta televisiva davanti alle telecamere. Un gesto davvero inaspettato che ha lasciato di stucco il pubblico in studio e i telespettatori tutti.

Domenica In, Mara Venier bacia sulle labbra Pif in diretta televisiva

Ha fatto letteralmente impazzire tutti i telespettatori. Stiamo parlando del bacio tra Mara Venier e Pif in diretta tv. Ma perché i due si sono baciati sulle labbra? Il motivo è semplice: Mara ha voluto far vedere al pubblico come si ‘eseguono’ i finti baci cinematografici attraverso una dimostrazione, per così dire, pratica. Un bacio che spiazza, ma allo stesso tempo diverte tutti. Dopo il bacio la Venier, con il solito umorismo che la contraddistingue accusa Pif di essere stato un ‘pezzo di legno’ con queste parole: “Hanno proprio ragione, sei di legno”. In seguito la Venier si preoccupa per suo marito che ha dovuto assistere alla scena del bacio e, per questo motivo, manda un appello alla sua dolce metà: “Non dormirò stanotte pensandoci, Nicola non essere geloso se con gli altri ballo il twist”. Insomma un momento di televisione davvero esilarante che si mescola alla commovente intervista che poi Mara fa a Pif. Qui il regista e attore del film ‘La Mafia uccide solo d’inverno’ fa una profonda riflessione sulla mafia, una piaga del nostro paese.

