Melissa Satta mozzafiato in TV: l’abito è troppo corto, fan in delirio.

Melissa Satta è senza dubbio una delle donne più amate dal pubblico televisivo italiano. L’ex velina di Striscia la Notizia nelle ultime settimane è al centro del gossip a causa di una presunta separazione con il marito calciatore del Barcellona Kevin Prince Boateng. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex velina si sarebbe addirittura rivolta ad un avvocato per avviare la pratica di separazione. Indiscrezioni che però non hanno, per ora, avuto alcuna conferma da parte dei diretti interessati, dunque bisogna prenderle con le pinze. La certezza però è una: per la Satta e suo marito Boateng questo non è un buon momento. A conferma di ciò la mancanza, oramai da tempo, di loro foto insieme postate sui social. Nonostante ciò, Melissa rimane attivissima sui social, in particolare su Instagram, dove posta periodicamente degli scatti davvero mozzafiato. L’ultimo proprio qualche ora fa. Una fotografia che non è passata per nulla inosservata.

Melissa Satta a Quelli che il Calcio: l’abito è davvero troppo corto, fan in delirio

Poche ore fa Melissa Satta ha postato sul suo profilo Instagram una foto da mozzare il fiato. L’ex velina è stata ospite della trasmissione domenicale in onda su Rai Due ‘Quelli che il Calcio’. Ed è proprio dagli studi Rai che la bella Melissa si fa scattare una foto che in pochissimo tempo è stata inondata di like e commenti di apprezzamento. Lo scatto è di quelli che fanno girare la testa: la moglie di Boateng indossa un vestitino davvero cortissimo ed ha le gambe accavallate mentre è seduta su una sedia. Una posa semplice che però esalta in modo sublime tutta la sua bellezza. Melissa è oramai una vera e propria reginetta dei social con quasi 4 milioni di persone che seguono il suo profilo Instagram ed apprezzano ogni giorno la sua bellezza mostrata attraverso scatti meravigliosi, proprio come l’ultimo.