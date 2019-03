Luca Daffrè, corteggiatore di Uomini e Donne, ha rivelato in un’intervista chi preferisce tra Angela e Giulia, le due troniste.

Luca Daffrè è tornato a Uomini e Donne dopo essere stato eliminato lo scorso trono da Teresa Langella. Si è rimesso in gioco ed il corteggiatore di Trento è stato contattato dalla redazione del programma per volere di Angela Nasti. Luca non si è rifiutato e così è sceso per lei.L’arrivo di Giulia Cavaglia sul trono però ha scombussolato i corteggiatori presenti in studio: Luca ora è indeciso tra le due bellissime troniste. In un’intervista ha raccontato qualcosa sul suo percorso a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Luca Daffrè tra Angela e Giulia: “Ho una preferenza”

In un’ intervista a Uomini e Donne magazine, Luca Daffrè, il corteggiatore di Angela Nasti e Giulia Cavaglia, ha svelato alcuni particolari sulla sua partecipazione al programma raccontando cosa gli piace delle due troniste. Ha spiegato che non è ancora pronto a decidere da che parte stare perchè di Angela pensa sia una bellissima e sensuale ragazza, mentre è molto attratto dal carattere di Giulia. Non sa ancora quale delle due possa piacergli di più.

“Ho una piccola preferenza”, ha dichiarato il corteggiatore ma ha aggiunto di non voler svelare per chi perchè ha ancora dei dubbi. Durante l’intervista ha raccontato di aver cambiato l’idea che si era fatto su Angela prima di conoscerla meglio: credeva fosse troppo principessina invece, conoscendola, si è mostrata diversa. Luca si definisce un sognatore e molto dolce ed ha molta voglia di amare. Riuscirà a trovare la sua anima gemella?

