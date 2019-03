Marco Carta, il padre non l’ha mai voluto riconoscere: arriva la dedica speciale del cantante.

Oggi è, 19 marzo, è la festa del papà e molti personaggi del mondo dello spettacolo ne hanno approfittato per fare gli auguri pubblicamente ai loro padri. I vip hanno utilizzato soprattuto la piattaforma di Instagram per postare foto in compagnia del genitore e dedicargli un pensiero. Purtroppo però non tutti sono così fortunati dall’avere un padre e dunque questo giorno, in questi casi, risulta essere doloroso.Uno dei personaggi del mondo della musica che non ha il padre è Marco Carta. L’interprete sardo, qualche mese fa, ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo, raccontò alcuni frammenti molto delicati della sua vita privata e si soffermò molto sul rapporto con suo padre. Qui Marco raccontò che il padre andò via da casa quando lui era appena un bambino. Dopo la morte di sua madre a causa di un tumore Marco non ha poi più visto l’uomo che lo ha messo al mondo. Ecco le parole di Carta a riguardo: “Lui è scomparso quando io avevo 8 anni, ma prima del decesso non ha mai voluto avere rapporti con me. Un giorno che dovevamo finalmente incontrarci, l’ho aspettato diverse ore fuori casa ma lui non si è mai presentato. Quando ho capito che non sarebbe mai arrivato, ho pianto tantissimo e sono andato a nascondermi nel caminetto, per sentire un po’ di calore. Aveva un’altra famiglia con un altro figlio”.

LEGGI ANCHE -> Marco Carta, momento emozionante a “Vieni da me”: Caterina Balivo in lacrime

Marco Carta il commovente messaggio per il padre postato sul suo profilo Instagram per la festa del papà

Marco Carta ha dichiarato di aver sofferto enormemente a causa di questa perdita legata al padre. Nonostante ciò, dopo anni di sofferenza, ha ammesso di averlo perdonato con queste parole rilasciate al Corriere della Sera: “Durante l’adolescenza ho provato tanta rabbia, da un paio di anni ho capito che anche lui avrà avuto i suoi motivi”. Così, oggi, in occasione della festa del papà Marco ha voluto dedicare un breve pensiero al padre attraverso un messaggio postato sul suo profilo Instagram. Marco ha infatti postato una foto di lui neonato in braccio al padre. In allegato a questa fotografia ecco le parole del cantante: “Non ti ricordo e non so immaginare di ritrovarti fermo sulle scale. Vorrei sapere dove ti trovi, ma ovunque tu sia spero ti arrivi il mio pensiero. Auguri”. Il post è stato immediatamente inondato di like e commenti positivi. Una domanda ci sorge spontanea: chissà se il diretto interessato del post, ovvero il padre di Marco, avrà letto queste parole.

LEGGI ANCHE -> “Domenica Live”, l’annuncio a sorpresa di Marco Carta!

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Marco Carta, uno dei cantanti più apprezzati in senso assoluto in Italia, e per sapere sempre tutto per quanto riguarda la sua vita privata e professionale, allora CLICCA QUI!