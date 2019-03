Stasera in Tv, mercoledì 20 marzo: La Porta Rossa. Sesto ed ultimo appuntamento della seconda stagione della serie noir di Carlo Lucarelli ricca di colpi di scena e di soluzioni. Vediamoli dettagliatamente.

Stasera, 20 marzo, andrà in onda la sesta ed ultima puntata della serie noir “La porta rossa”. Proprio stasera, infatti, terminerà la seconda stagione dell’amata serie di Rai Due. La fiction, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, è ambientata a Trieste. E si concentra, principalmente, sulle vicende del commissario Leonardo Cagliostro. Impegnato a risolvere il caso più difficile della sua vita. Ovvero scoprire chi l’ha ucciso. Il commissario, infatti, una volta ucciso, durante un’operazione di polizia in solitaria, rimane nel mondo terreno. Diventando una sorte di fantasma, con l’obiettivo di scoprire il suo assassino.

Stasera in Tv, mercoledì 20 marzo: La Porta Rossa | Cast

Per la seconda stagione della serie noir “La porta rossa” è stato scelto un cast d’eccezione. Iniziamo, quindi, dai personaggi principali: Lino Guaciale, che interpreterà il ruolo del commissario Cagliostro; Gabriella Pession, nei panni di Anna, moglie di Leonardo e Valentina Romani, nel ruolo di Vanessa Rosic, nipote di Anna e l’unica a mettersi in contatto con Leonardo. Ma non solo. Tanti altri personaggi, seppure secondari, arricchiranno e renderanno unico l’intero cast. Parliamo, infatti, di Ettore Bassi, nei panni del magistrato Antonio Piras, nemico di Leonardi e da sempre invaghito di Anna; ed, infine, Fausto Maria Sciarappa, nel ruolo di Valerio Lorenzi, collega e migliore amico di Leonardo.

Stasera in Tv, mercoledì 20 marzo: La Porta Rossa | Riassunto Prima Stagione

In attesa di gustarci nuovi episodi della seconda stagione de La Porta Rossa, ecco un breve riassunto di ciò che abbiamo visto nella prima stagione. Il commissario Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale) è sposato con Anna (Gabriella Pession), magistrato della Procura di Trieste. Durante un’indagine ed, in particolare dopo una soffiata, il commissario si reca al Porto Vecchio per catturare il Messico, un narcotrafficante. Durante l’operazione, però, viene ucciso ma rimane in un limbo tra la vita terrena e l’al di là. Riuscendo a comunicare con i vivi tramite Vanessa (Valentina Romani). In realtà, nel corso della stagione si riesce a capire perché Leonardo non riesce ad oltrepassare. Deve salvare, infatti, sua moglie Anna da un’imminente pericolo. Proprio nell’ultimo episodio, infatti, viene a conoscenza che il suo assassino è il suo amico, il vicequestore Rambelli (Antonio Gerardi). Nonostante questo, però, non riesce a salvare sua moglie. La quale, dunque, viene sparata.

Ma scopriamo insieme le sorprendenti anticipazioni di questa sesta ed ultima puntata puntata

Stasera in Tv, mercoledì 20 febbraio: La Porta Rossa | Anticipazioni Ultimo Puntata

Bisogna ammettere che la serie di Carlo Lucarelli ha ottenuto un notevole successo. Non solo, quindi, la prima stagione ha registrato degli ascolti davvero altissimi. Ma anche la seconda stagione non ha deluso affatto le aspettative. Ci sarà, quindi, una terza stagione? Ovviamente, per adesso non sappiamo nulla a riguardo. Nel frattempo, però, vi descriviamo dettagliatamente tutte le anticipazioni. E vi anticipiamo che ci saranno tantissimi colpi di scena. Vediamoli tutti nel dettaglio. Jonas verrà condotto in questura. Ma, durante il suo interrogatorio, sentirà sempre di più la presenza di Leonardo Cagliostro. Nel frattempo, Stella e Paoletto continuano a lavorare insieme. Nonostante tra i due non sia tornato affatto il sereno. Tuttavia, però, la loro professionalità permette una clamorosa scoperta. L’omicidio di Rambelli e quello di Brezigar sono, appunto, collegati. Ma non è finita qui. Perché Vanessa confessa i suoi sentimenti al commissario. Pertanto, nonostante il rifiuto, la giovane medium continuerà ad aiutarlo. Giunge sera. Ed, in particolare, la sera dei fuochi d’artificio. Proprio quella vista in tante visioni da Cagliostro. Vanessa, la figlia del commissario e di Anna, scompare misteriosamente. E, mentre la donna, si mette alla disperata ricerca della bambina, il commissario sa già dove trovarla: in un’ex fabbrica. Proprio il luogo mostrato in una delle sue primordiali visioni. Così, il commissario farà di tutto per salvare e difendere la piccola.