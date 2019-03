Ascolti Tv sabato 30 marzo: ottimo esordio per Amici 2019, 22% di share per il talent della De FilippiUna serata ricca di impegni ed appuntamenti davvero imperdibili. Ieri sera, sabato 30 marzo, sono andati in onda dei programmi davvero unici. Su Rai Uno, infatti, è iniziata l’avventura di Milly Carlucci. La conduttrice, insieme ad un cast di ballerini professionisti e personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, ha inaugurato la quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle. Così come Maria De Filippi. La regina di Mediaset, insieme a Loredana Bertè, Ricky Martin e Vittorio Grigolo, ha dato inizio alla nuova edizione del serale di Amici 2019. Insomma, due programmi davvero imperdibili. Ovviamente, però, ci sono stati altrettanto appuntamenti televisivi che hanno resa la serata di ieri davvero unica ed inimitabile. Ma chi avrà vinto dal punto di vista di dati auditel? Scopriamolo insieme.

Ascolti Tv sabato 30 marzo:

Abbiamo assistito ad un vero e proprio scontro televisivo. Come detto precedentemente, infatti, Su Rai Uno è andata in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle. Mentre su Canale 5, la prima di Amici 2019: il Serale. Insomma, un vero e proprio scontro tra titani. Ma chi avrà vinto? Stando agli ascolti auditel, il programma che ha totalizzato più share è proprio quello di Maria De Filippi. La moglie di Costanzo, quindi, si conferma ancora una volta davvero imbattibili. Lo show, infatti, ha intrattenuto circa 4.096.000 spettatori. Pari, quindi, a circa il 22% di share. A differenza di Milly Carlucci che, nonostante gli ascolti siano lo stesso ottimi, ha totalizzato 3.710.000 spettatori milioni di spettatori pari al 21% di share. Per un pelo, insomma. Anche per gli altri programmi, però, le cose non sono andate affatto male. La nuova serie di Rai Due, The Rookie, non ha deluso le aspettative. Ha, infatti, totalizzato 5% circa di share. Così come il documentario, su Rai Tre, di Mario Tozzi. Sapiens, infatti, ha intrattenuto circa 1.151.000 spettatori con il 5.70% di share. Analoga la situazione Mediaset. Il Viaggio di Arlo, infatti, ha totalizzato 1.043.000 spettatori. Pari, quindi al 4.80% di share.