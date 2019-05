Giulia De Lellis, pioggia di critiche sul web: il vestito indossato sul red carpet del Festival di Cannes non è piaciuto a tutti. Ecco i commenti dei followers di Instagram.

È una delle più amate tra le ex protagoniste di Uomini e Donne. La più seguita sul web, la più chiacchierata, quella che ha raggiunto il maggior successo. Parliamo di Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice della trasmissione di Maria De Filippi, oggi famosissima infuencer. Con quasi 4 milioni di followers, la bella Giulia utilizza il suo profilo Instagram per consigliare le sue fan su tutto ciò che riguarda look, make up e bellezza. Ma è proprio dal suo profilo Instagram che è arrivata l’ultima “polemica” per la De Lellis. Cosa non è piaciuto ai fan stavolta? È stato proprio uno dei look sfoggiati dall’influencer nei suoi ultimi scatti a far storcere il naso ai fan. Non un look qualunque: si tratta dell’abito con cui la De Lellis ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes. Siete curiosi di vederlo? Facciamolo insieme.

Giulia De Lellis, pioggia di critiche su Instagram: ecco il vestito indossato a Cannes che ha fatto discutere

Giulia De Lellis è, per un motivo o per un altro, perennemente al centro del gossip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha riempito la cronaca rosa col suo presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante, il tronista veronese di cui si innamorò nella trasmissione di Canale 5. Cosa ci sia realmente tra i due, oggi, non è ancora chiaro. Quel che è certo è che la bellissima Giulia continua per la sua strada, brillando nel suo lavoro. La De Lellis, dopo la partecipazione al programma della De Filippi, è diventata una vera e propria influencer, tra le più seguite e richieste in Italia. Il suo profilo Instagram , infatti, è tra i più attivi in circolazione. Ma è proprio da Instagram che proviene l’ultima pioggia di critiche che ha invaso la giovane ragazza. Il motivo? L’abito scelto per il Festival di Cannes. Un abito che, a quanto pare, non ha convinto proprio tutti. Diamo un’occhiata:

Un abito che, effettivamente, non è stato di certo scelto per passare inosservata. Ma non tutti hanno gradito il look. L’accoppiata rosa-piume non ha convinto tantissimi followers di Giulia, che hanno espresso il loro disappunto attraverso i commenti sotto il post. Eccone alcuni:

Insomma, è il vestito ad essere principalmente nel mirino dei fan, molti dei quali l’hanno trovato poco adatto alla statura non proprio elevatissima della De Lellis. Altri, invece, hanno attaccato l’influencer per un altro motivo, non trovando una spiegazione alla presenza della ragazza. E voi, da che parte state?

La replica dell’influencer nelle Instagram Stories

La De Lellis, da suo canto, non si lascia scalfire dalle critiche. E in alcune Instagram Stories postate sul suo profilo lancia una frecciatina ai suoi haters. Per Giulia, chi continua ad offenderla sui social, ha tempo da perdere. “Mi dispiace per loro”, dichiara Giulia, preferendo poi spendere qualche parola per i tantissimi fan che la sostengono e per esprimere la sua emozione per la partecipazione a Cannes. “Un sogno che si è realizzato. Sono molto positiva e orgogliosa, credete sempre in voi: ce la potete fare anche voi!” È questo il messaggio che l’influencer lancia alle sue followers. Ecco una foto tratta dai video postati qualche ora fa nelle stories:

