Domenica In, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. La coppia di Ballando con le Stelle, ospite di Mara Venier, ha lanciato una stoccata alla Lucarelli.

Continua l’avventura di Ballando con le Stelle. Nonostante lo show di Milly Carlucci ieri, sabato 18 maggio, non sia andato in onda per offrire ampio spazio all’Eurovision, nella puntata odierna di Domenica In si è offerto ampio spazio al programma. In studio da Mara Venier, infatti, sono stati ospiti Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. I quali, oltre ad aver parlato del loro rapporto, si sono lasciati andare a delle dure parole nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Tra la coppia di ballerini e la famosa giudice del programma non corre affatto buon sangue. Questo è noto, ormai, a tutti. Tuttavia, però, sia Nunzia che Raimondo hanno avuto modo di ritornare sull’argomento.

Domenica In, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro: le dure parole contro Selvaggia

Come dicevamo quindi, il rapporto tra Nunzia De Girolamo, Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli non è tra i migliori. E le parole dette dalla coppia di ballerini in diretta a Domenica In lo testimoniano. Ma cos’è accaduto? Procediamo con ordine. Durante la diretta della settimana scorsa, Selvaggia Lucarelli ha preferito esprimere i propri giudici su Twitter. Repentina è stata la risposta di Raimondo. Il quale, visibilmente infastidito dal trattamento riservato alla sua partner, ha invitato la giudice a non lasciarsi distrarre da altro. E di dare giudizi più coerenti e veritieri. Ebbene. A distanza di una settimana da quell’episodio, la giovane coppia è ritornata sull’argomento negli studi di Domenica In. Ospiti dell’ultima puntata dello show, infatti, entrambi hanno espresso la loro opinione sulla Lucarelli. In particolare, Nunzia. La politica, infatti, ha detto: “Stare lì non è stare a Rebibbia. Ti pagano. C’è gente che non ha un lavoro. O che fa un lavoro faticoso per sopravvivere”. Insomma, delle dure parole. Che, però, sembrano aver colto nel segno. Dopo tali considerazioni, infatti, il pubblico di Mara Venier è letteralmente impazzito. Come risponderà Selvaggia? Lo scopriremo davvero molto presto.