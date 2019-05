Nella puntata andata in onda oggi di Domenica Live, tutti erano contro Mila Suarez: l’ex gieffina, dopo l’ospitata, ha deciso di pubblicare un post-sfogo.

Negli studi di Domenica Live oggi abbiamo visto una discussione molto accesa tra l’ex gieffina Mila Suarez e il suo ex fidanzato e attore Alex Belli. La modella era ospite dalla D’Urso per mettere alcuni punti su questioni che sembrano ancora irrisolte. Tuttavia, a sua insaputa, entra in studio Alex Belli che da inizio ad un vero e proprio scontro. Tuttavia, a rivolgersi contro la modella non è solo lui ma anche le altre persone presente in studio, compreso il pubblico. Questo capito perché la Suarez lascia parlare soltanto il suo ex che però chiarisce di aver accettato l’ospitata non per attaccarla ma per farla ragionare. Mila tuttavia non è partecipe alle parole e ai consigli dati dall’attore di Centovetrine che sottolinea come all’interno della casa lei non fosse la preferita. La Suarez infatti ha affermato che tutti avevano qualcosa di negativo da dire nei suoi confronti. Il litigio prosegue fino a quando la conduttrice non comunica di dover andare avanti. L’ex gieffina però è rimasta molto scottata e l’ha reso ben chiaro anche all’interno del suo profilo Instagram.

Per ulteriori news su Mila Suarez, Alex Belli, la loro travagliata storia d’amore ed, infine, per restare aggiornati su tutti gli scoop più pazzeschi di Domenica Live: clicca qui

Domenica Live, tutti contro Mila Suarez: il suo sfogo spiazza tutti

Nelle ultime ore la bella modella marocchina ha pubblicato un post su Instagram dove ha parlato anche della sua ospitata di oggi. Dopo aver ringraziato tutti i suoi più grandi fan che la commentato e le inviano diversi messaggi, si definisce davvero sorpresa di aver trovato così tanta solidarietà e sostegno all’interno del web. L’ex gieffina ha voluto inoltre sottolineare che se ci mette la faccia in determinate occasioni non è solo per avere ragione ma anche per condividere al mondo della tv ciò che pesano anche gli utenti del web. A quanto pare infatti sono tanti gli utenti che si sono mostrati dalla parte della modella e per questo motivo vuole e desidera rendere chiaro il messaggio anche al grande pubblico che la guarda da casa. Conclude affermando che cose come l’umiltà e la verità porteranno sempre avanti le persone nella vita. Lei in particolare sta facendo di tutto, secondo le parole del post, per essere un buon esempio anche perché ricorda di relazionarsi con persone di tutte le età. Per questo motivo cerca ed esige portare rispetto a tutti.