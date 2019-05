Ascolti Tv, domenica 19 Maggio. Scopriamo nel dettaglio tutti i dati auditel dei programmi andati in onda ieri sera in prima serata.

Ieri sera, domenica 19 Maggio, sono andati in onda dei programmi televisivi davvero imperdibili. Numerosi, infatti, sono stati i classici appuntamenti della domenica che hanno dovuto scontrarsi, invece, con appuntamenti completamente inediti. Chi di esso, quindi, avrà vinto la serata? E, soprattutto, come sono andati gli ascolti televisivi in generale? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio. Di seguito, infatti, vi riporteremo non solo il programma che è riuscito a prevalere sugli altri. Ma anche tutti i dati televisivi dei programmi andati in onda ieri sera.

Ascolti Tv, domenica 19 Maggio: i dati auditel di tutti i programmi di ieri sera

Una serata davvero imperdibile dal punto di vista televisivo, ovviamente. Come dicevamo, infatti, sono stati davvero tantissimi i programmi che sono andata in onda ieri sera, domenica 19 Maggio. Sulle Reti Rai, dunque, sono andati in onda i classici programmi della domenica. Su Rai Uno, infatti, è andato in onda Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio ed accompagnato da Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Su Rai Due, poi, una nuova puntata di NCIS. Ed, infine, su Rai Tre un ulteriore appuntamento con Un giorno in pretura. Programmazione differente, invece, per le reti Mediaset. Su Rete Quattro, infatti, è andato in onda l’esilarante commedia di Carlo Verdone Io, loro e Lara. Su Canale 5, poi, il terzo appuntamento con la seconda parte della prima stagione di New Amsterdam. Ed, infine, su Italia Uno, l’inchiesta speciale de Le Iene Show sull’omicidio Willy Branchi. Insomma, una serata davvero particolare. Valeva proprio la pena restare a casa, no? Tuttavia, però, chi è riuscito a ‘predominare’ sugli altri? Ecco il responso.

Che Tempo che Fa domina la serata, niente male New Amsterdam

Ecco i rispettivi dati auditel. Che Tempo che Fa, su Rai Uno, ha totalizzato uno share pari al 16,9%. NCIS su Rai Due ha conquistato, invece, il 6,6 % di share. Mentre Un giorno in pretura su Rai Tre ha totalizzato il 5,5 % di share. Niente male, però, gli ascolti televisivi dei canali Mediaset. La commedia Io, loro e Lara ha, infatti, attirato circa il 3,5 % di share. Il terzo appuntamento con New Amsterdam, invece, il 9,8% di share. Ed, infine, l’inchiesta de Le Iene Show il 8,3 % di share.