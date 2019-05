Eliana Michelazzo lancia una rivelazione bomba sul caso Pamela Prati: ne ha parlato proprio a poche ore dalla trasmissione Live Non è la D’Urso

Il caso Pamela Prati e il suo fantomatico Mark Caltagirone continua a tenere banco tra le vicende di gossip che più incuriosiscono gli italiani. Poche ore fa, sono spuntate fuori le dichiarazioni di Eliana Michelazzo, agente di Pamela, che sostiene di sentirsi presa in giro in primis da lei. Uno scenario totalmente inedito si apre sul caso che verrà affrontato ancora una volta a Live Non è la D’Urso, nella puntata del 22 maggio 2019.

Eliana Michelazzo a sorpresa: “Raggirata soprattutto da Pamela Prati”

“Mi sento raggirata soprattutto da lei”: è così che Eliana Michelazzo parla al settimanale ‘Oggi’. Insomma, l’agente di Pamela Prati non ci sta a passare per il carnefice della situazione. Soprattutto perché è lei, in primis, a sentirsi vittima. Presa in giro. Raggirata.

“Mark Caltagirone, Marck, Marco… Non esiste se non nella fantasia di qualcuno”: queste le sue parole. E’ così che parla di Caltagirone dopo varie puntata di Live Non è la D’Urso in cui ha difeso la sua assistita ed ha anche affermato il contrario. Lei stessa ammette di aver mentito. Da ormai moltissimo tempo, Eliana sta attirando su di sé diverse critiche. Al centro di infinite polemiche, ha anche tentato di chiedere di entrare nella casa del Grande Fratello per isolarsi da tutto quello che stava succedendo. Richiesta che non è stata accolta. E che, anzi, è stata respinta categoricamente dalla produzione. Non è stato un periodo semplice per lei: ultimamente ha anche avvertito un malore durante la notte e si è fatta soccorrere da Selvaggia Roma.

Ma adesso come stanno le cose?

Eliana Michelazzo sta cercando in tutti i modi di riacquistare la fiducia di un pubblico che – come lei stessa ha ammesso – ha preso in giro. “Capisco che adesso è difficile credermi, ma sto dicendo la verità”, spiega al settimanale. Questa sera, nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso, scopriremo tutta la verità in versione integrale.