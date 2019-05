Uomini e Donne Over, Ida lascia definitivamente Riccardo: la frase che l’ha fatta scoppiare in lacrime, pronunciata dal cavaliere durante l’ultima registrazione del Trono Over.

È una delle coppie più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Una coppia che, fino a qualche giorno fa, era scoppiata. Ma quasi agli sgoccioli della stagione, il cavaliere Riccardo Guarnieri ha deciso di richiamare la sua ex Ida Platano, per risentirla e provare a tornare con lei. Come sarà andato il riavvicinamento tra i due? Ebbene, secondo le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono over, tutt’altro che bene. Pare infatti che la loro storia sia definitivamente chiusa. Scopriamo cosa è accaduto.

Per tutte le ultime news su Ida Platano, Riccardo Guarnieri e tutti i protagonisti del trono Over CLICCA QUI

Uomini e Donne Over, Ida lascia definitivamente Riccardo: lui ammette “Non sono innamorato”

Li avevamo lasciati mano nella mano, intenti a riprovarci. Ida e Riccardo, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, avevano deciso di uscire insieme dal programma. Ma qualcosa, durante la settimana trascorsa insieme, è andato storto. La coppia infatti è stata nuovamente invitata da Maria De Filippi nell’ultima registrazione della seguitissima trasmissione di Canale 5. Ma il racconto dei protagonisti è stato tutt’altro che positivo. Stando a quanto è trapelato, i due hanno trascorso la settimana a litigare, sentendosi poco e vedendosi ancora meno. Una situazione che non aiuta affatto Ida a fidarsi del suo ex. Ma l’apice si è raggiunto quando la padrona di casa ha insistito affinché Riccardo esprimesse una volta per tutte quale sentimento l’ha spinto a ritornare dalla Platano. Ma la sua risposta non è stata piacevole. Riccardo ha ammesso di non essere innamorato e la reazione di Ida non si è fatta attendere: la dama ha abbandonato velocemente lo studio, scoppiando in lacrime. Sarà davvero l’ultimo capitolo di questa storia infinita? Non ci resta che attendere nuovi interessanti sviluppi!