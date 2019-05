La prossima settimana tutti i tronisti di Uomini e Donne faranno le loro scelte. Andrea Zelletta è ancora diviso tra Klaudia e Natalia, il pronostico è incerto

Il Trono Classico di Uomini e Donne è agli sgoccioli e i tronisti rimasti, come Andrea Zelletta, che è prossimo a comunicare la sua scelta. Ma per il ragazzo tarantino non si annuncia facile, perché Natalia e Klaudia adesso se la giocano alla pari.

Nella puntata che verrà trasmessa oggi su Canale 5 assisteremo all’addio di Muriel. La corteggiatrice avrà un ultuimo durissimo confronto con Andrea Zelletta e non soddisfatta delle sue parole oltre che dell’evoluzione nel loro rapporto se ne andrà lasciando quindi campo libero alle sue due rivali.

Il tronista amico di Andrea Damante, negli ultimi giorni è andato più volte a trovare Natalia, riuscendo a riappacificarsi con lei, mentre le anticipazioni di U&D confermano che ha anche deciso di non portare in esterna Klaudia. La corteggiatrice di origini polacche così si è convinta di non avere chances contro Natalia, è scoppiata a piangere e ha rinfacciato ad Andrea di avere già deciso ma di non avere il coraggio di dirglielo.

Uomini e Donne, chi sceglierà Andrea Zelletta tra Klaudia e Natalia?

Sarà veramente così? A giudicare dalle anticipazioni del Trono Classico un fondo di verità c’è. Andrea Zelletta infatti, come vedremo anche nelle nuove puntate di Uomini e Donne ha voluto a tutti i costi chiarirsi con Natalia raggiungendola a Milano. I due sono stati protagonisti di una discussione accesa in strada, ma alla fine si sono chiariti e anche dati alcuni baci.

Natalia più discussa e favorita per la scelta del trono di Andrea, ma non è ancora detto. Come ha anticipato Raffaella Mennoia nelle ultime ore le scelte verranno trasmesse in diretta la prossima settimana, probabilmente il 29, 30 e 31 maggio che dovrebbe essere anche l’ultimo giorno per il dating show. E lì scopriremo tutto