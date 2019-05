GF, Francesca De André e Gennaro Lillio: non tutti se ne sono accorti, ma c’è stata una richiesta ben precisa da parte del napoletano…

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, concorrenti del Grande Fratello, sono sempre vicini. Vicini nel senso che, davvero, sembrano incollati. L’uno ronza intorno all’altra e viceversa. Si scambiano effusioni, abbracci, carezze. Baci? Non proprio. In realtà se ne danno, ma non di quelli che vorrebbe Gennaro, il biondo napoletano che fino a qualche giorno fa aveva esercitato tutto il proprio fascino sulla bella Francesca. Adesso, invece, pare che la concorrente si sia un po’ ‘raffreddata’ da quel punto di vista. E, per quanto Gennaro sia sempre lì a stuzzicarla, pare che lei abbia alzato un vero e proprio muro invalicabile.

Cos’è successo al GF tra Francesca e Gennaro

“Perché non mi dai un bacio in bocca?”: questa è la richiesta che Gennaro ha avanzato a Francesca De André. Insomma, cosa ci sarebbe di sbagliato? Francesca è stata appena lasciata dal suo fidanzato e Gennaro è libero come il vento. Inoltre, dopo tutto quello che abbiamo visto nelle ultime puntata, farebbe strano non vedere neanche un bacetto tra i due. “Non bacio in bocca i miei amici”: questa la risposta di Francesca.

Amici? Veramente ha parlato di amicizia? A questo punto già immaginiamo la faccia di Barbara D’Urso quando ascolterà le parole della gieffina. Pare proprio che di tutto si possa parlare, ma non di amicizia tra lei e Gennaro, non trovate? Ci sono stati anche diversi episodi in cui i due sono sembrati molto, ma veramente molto vicini all’interno della casa. E adesso? Solo amici!?

Anticipazioni puntata lunedì 27 maggio

Si parlerà ancora di Francesca De André, questo è sicuro. Ultimamente ha anche fatto arrabbiare Michael Terlizzi e di sicuro ci sarà una finestra su quell’episodio in puntata. Al Grande Fratello le è stato dedicato molto spazio e di sicuro gli autori continueranno a farlo vista la molteplicità di contenuti che la ragazza è in grado di offrire. In tanti, sui social, hanno anche ipotizzato però un televoto lampo per eliminare Francesca dalla casa. Già, perché per quanto si sia esposta e si sia messa in gioco, la De André sembra aver attirato su di sé anche un bel po’ di polemiche e critiche.

Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità del reality più seguito d’Italia e conoscere le ultime news, scoop e indiscrezioni dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo, clicca qui!