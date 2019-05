Grande Fratello 16, Francesca De André infastidita da una provocazione di Vladimir Luxuria: “È fuori luogo”. Ecco la frase che ha fatto arrabbiare la concorrente.

Questa sera, 27 maggio 2019, ci sarà una nuova attesissima puntata del Grande Fratello 16. Protagonista indiscussa di questa edizione del reality è Francesca De André. Sempre al centro di polemiche e discussione, anche nel day time di oggi, la concorrente si è fatta notare. A infastidire Francesca, nelle immagini della fascia pomeridiana di Canale 5, è stata una provocazione di Vladimir Luxuria, ritenuta abbastanza fuori luogo sia dalla De André che da Gennaro. Scopriamo cosa è successo.

Grande Fratello 16, Francesca De André e la provocazione di Vladimir: “Non può scherzare su certe cose”

È entrata nella Casa più spiata d’Italia per creare nuovi spunti e dinamiche. Molti si sono confidati con lei, affidandosi alla sua saggezza. Parliamo di Vladimir Luxuria, che da una settimana fa compagnia ai concorrenti del Grande Fratello 16. Ma proprio con una di questi, Vladimir è entrata in leggero attrito. A non apprezzare una frase di Luxuria è stata Francesca De Andrè. Una frase che, in realtà, sa di provocazione. Mentre erano a tavola, Vladimir rivolge una domanda particolare alla concorrente: “Ma quando è che precisamente ti sei innamorata di Gennaro?”. Una domanda con cui Vladimir voleva provocare Francesca, facendole rivelare cosa prova davvero per il napoletano. Ma alla De André, la provocazione, non è andata molto giù. “Non ho ancora il cuore libero per pensare a questo. Non è una cosa su cui si può scherzare per me”. Tant’è che la ragazza si è alzata dal suo posto, raggiungendo il giardino. A farle compagnia, come sempre, il fedelissimo Gennaro Lillio, che, come lei, ha trovato fuori luogo l’uscita di Vladimir. “Sa quanto ha sofferto e ha pianto per la sua situazione.”,ha rivelato il napoletano al confessionale. Insomma, Francesca sembra essere ancora scottata dalla burrascosa rottura con Giorgio Tambellini. Anche se, tra lei e Gennaro, il feeling sembra crescere sempre di più. A tal punto che il ragazzo le avrebbe fatto una precisa richiesta “hot”. Come andrà a finire? Non ci resta che seguire la nuova puntata di questa sera per le ultime interessanti news!