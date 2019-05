GF16, Francesca De André ascolta l’intervista di Dori Ghezzi alla rivista ‘Sono’ e replica duramente: “Sono solo parole, lei mi ha abbandonato”

Ancora una volta Francesca De André è stata una delle principali protagoniste della puntata serale del Grande Fratello. Dopo aver avuto ancora un confronto-scontro con il suo (ex?) fidanzato Giorgio, la nipote del grande Fabrizio De André ha dovuto nuovamente fare i conti col suo passato. Barbara D’Urso le ha fatto ascoltare in diretta un’intervista rilasciata alla rivista ‘Sono’ da Dori Ghezzi, nella quale la moglie di Faber si dice rammaricata del fatto che oggi la famiglia De André sia così sgretolata e disunita. Durissima la replica di Francesca, che ha raccontato incredibili retroscena della sua storia da adolescente.

La dura replica di Francesca alle parole di Dori Ghezzi

L’intervista che Dori Ghezzi ha rilasciato alla rivista ‘Sono’ non ha lasciato indifferente Francesca De André, che senza scomporsi troppo ha prontamente replicato, raccontando la sua difficile storia, con alcuni retroscena che riguardano proprio Dori. Francesca ha raccontato di essere scappata di casa a 15 anni a causa dei cattivi rapporti con sua madre e di essere stata portata in una casa famiglia, dopo una breve convivenza con il padre andata male. “Nessuno dei miei parenti è mai venuto a trovarmi”, ha raccontato. Gli anni in casa famiglia sono stati difficilissimi per la giovane, che è fuggita più volte perché si sentiva in prigione. E sarebbe stata proprio Dori Ghezzi ad accompagnarla in orfanatrofio: “Lei avrebbe potuto prendermi in affidamento, o portarmi in un collegio privato, ne aveva la possibilità, invece mi ha accompagnato in casa famiglia e mi ha abbandonato”.

GF16, Cristiano Malgioglio ancora contro Francesca De André

I racconti di Francesca De André su Dori Ghezzi hanno colpito tutti, in particolare Cristiano Malgioglio, grande amico di Dori, che ha attaccato ancora una volta Francesca. “Lei è una grande donna”, ha sottolineato Malgioglio. Immancabile la replica della De André, che ha rincarato la dose, aggiungendo che Dori e la sua famiglia hanno avuto sempre un tenore di vita molto alto, a differenza di lei e dei suoi fratelli, nonostante siano loro a portare il cognome De André. Parole davvero pesanti quelle di Francesca, che potrebbero avere ancora conseguenze nelle prossime puntate.

