Le novità al Grande Fratello non finiscono mai: Giorgio Tambellini, ex della De Andrè, torna nella casa per un confronto finale e decisivo.

Tra i concorrenti del Grande Fratello è scoppiato l’amore. Si sa ormai che la casa più spiata d’Italia riesce a liberare da ogni inibizione i suoi coinquilini, spingendoli l’uno verso l’altro. In particolare, oltre alla meravigliosa coppia formata da Kikò Nalli e la sexy professoressa Ambra, ci sono altri due concorrenti che stanno facendo innamorare i fan del programma. Stiamo parlando di Francesca De Andrè e il bel modello napoletano Gennaro. Tutti hanno notato fin dall’inizio una particolare affinità e complicità tra i due, ma fin quando la De Andrè era fidanzata, non era stata avanzata nessuna richiesta. Tuttavia, come la maggior parte ben sanno, Francesca è venuta conoscenza del tradimento del suo fidanzato Giorgio che l’ha poi lasciata attraverso un post di Instagram. Una storia che ha davvero dell’incredibile e che a quanto pare non ha è arrivata alla fine. Infatti, come anticipato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, Giorgio è entrato nella casa per avere un confronto faccia a faccia dopo le sue ultime dichiarazioni. Come ha reagito la De Andrè e cosa pensa invece Gennaro?

Grande Fratello, torna Giorgio Tambellini: confronto shock con Francesca

Dopo aver salutato l’amica Alessandra, venuta a chiarire alcuni dubbi della De Andrè, Francesca torna nel salone. Dopo poco però entra il suo ex Giorgio che sin da subito rivela di essere stato vittima di un complotto organizzato dalla migliore amica Alessandra. La De Andrè è totalmente sconvolta. Le domande sono tante ma tutte mirate: “Mi hai tradito?” “Che cosa hai fatto con questa?”. Ma le risposte del Tambellini non sono abbastanza per lei. Tuttavia la risposta tanto attesa arriva. Giorgio ammette la sua colpevolezza e afferma di averla tradita. Nonostante la risposta affermativa però aggiunge anche che rivelerà tutto al di fuori per filo e per segno. I modi del Tambellini però non piacciono alla conduttrice che più volte lo richiama dicendogli di “averla stretta” troppo forte. Inoltre la D’Urso incalza e pone alcune domande precise al ragazzo: “L’hai tradita perché non si è comportata bene?”. Giorgio a questo punto sottolinea il comportamento poco rispettoso che la De Andrè ha avuto nei suoi confronti all’interno della casa e ancora una volta specifica che rivelerà tutto la verità soltanto fuori dal reality.

Il confronto tra Alessandra e Giorgio

A questo punto la conduttrice aiuta la De Andrè, mandando in salone anche l’amica Alessandro per un confronto definitivo con Giorgio. Il ragazzo però anche in presenza dell’amica, sostiene l’idea del complotto e soprattutto del fatto che lei sia stata colpevole di avergli fatto conoscere la ragazza in questione. La D’Urso interviene per i toni che ormai sono diventati abbastanza pesanti e invita l’uomo ad uscire dalla Casa.