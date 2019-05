Programmi Tv Oggi Pomeriggio, martedì 28 Maggio. Cosa c’è da guardare oggi in televisione? Ecco tutti i programmi del pomeridiano.

Programmi Rai oggi pomeriggio, martedì 28 maggio

Su Rai Uno, alle ore 14:00, inizia l’ultima settimana di messa in onda di Vieni da Me. Lo show della bella napoletana Caterina Balivo è pronto a regalarci una puntata ricca di interviste davvero spettacolari. Alle 15:35, una nuova puntata de Il paradiso delle signore, ed intorno alle 17:00 una nuova puntata di La Vita in Diretta con Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Su Rai Due, invece, gli appuntamenti pomeridiani sono prettamente dedicati allo sport. Ed, in particolare, al Giro D’Italia. Si inizia, perciò, alle 14:00 con la sedicesima tappa. Per terminare, poi, alle 17:15 con Processo alla tappa. Su Rai Tre, invece, gli appuntamenti pomeridiani sono dedicati esclusivamente ai documentari. Alle 17:00, infatti, andrà in onda una nuova puntata di Geo con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Tutti i programmi Mediaset di oggi pomeriggio

Su Rete Quattro, alle 14:00, c’è il classico appuntamento con Lo Sportello di Forum con Barbara Palombelli. Subito dopo il secondo episodio delle terza stagione di Hamburg, alle 16:40 verrà trasmesso il film western Ucciderò Willie Kid. Su Canale 5, dopo una nuova puntata di Beautiful e di Una vita, alle 14:45, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Come ieri, lunedì 27 Maggio, anche oggi l’attenzione di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sparti ricade sulle vicende del Trono Over. A seguire, poi, i classici appuntamenti con il daytime del Grande Fratello. E Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Su Italia Uno, infine, il pomeriggio è interamente dedicato ai cartoni animati e alle famose serie televisive americane. A partire dai Simpson alle ore 14:00, fino alle 17:35 con La Vita secondo Jim.

Programmi Tv delle altre reti martedì 28 maggio

Altrettanto fantastici, ovviamente, i programmi pomeridiani di tutte le altre reti televisivi. Su Mediaset 20, ad esempio, il pomeriggio è dedicato alle serie televisive. Si inizia alle 14:00 con Rizzoli ed Isles. Fino alle 20:15 con The Big Bang Theory. E non solo. Su Nove continua l’appuntamento con il documentario delle 14:00 intitolato Donne Mortali. Ed, infine,su La 5. Dopo la diretta del Grande Fratelli Live, alle 13:50 verranno trasmessi nuovamente i primi due episodi della seconda stagione di The Vampire Diaries.