GF16, spacco da capogiro per Francesca De André e mini abito rosso per la new entry Taylor Mega: chi vince la gara di stile della serata?

Il Grande Fratello appassiona da sempre il suo pubblico per gli intrecci e le dinamiche che si creano tra i concorrenti del reality, ma non solo. A passare sotto la lente d’ingrandimento dei telespettatori sono sempre anche i look sfoggiati ogni lunedì dalle bellissime donne presenti all’interno della casa. Fisico asciutto e forme prorompenti, Francesca De André è sicuramente una delle più chiacchierate sul web per i suoi outfit da puntata sempre molto eleganti e allo stesso tempo sensuali. La nipote di Fabrizio de André si è fatta notare anche nella diretta di ieri sera per il suo abito scollato e soprattutto per un profondissimo spacco.

GF16, l’abito super sensuale di Francesca De André

Lo spacco dell’abito scelto da Francesca De André per la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera non è affatto passato inosservato. Francesca, che si sta rivelando una delle protagoniste principali di questa edizione, non manca mai di indossare abiti che vanno di pari passo con la sua personalità forte e diretta e con le sue movenze sensuali. Top di pizzo nero con una scollatura abbastanza profonda da mettere in mostra le sue forme e gonnellone bianco e nero a portafoglio dallo spacco vertiginoso, questo il completo indossato da Francesca per la puntata di ieri, con il quale la bella genovese ha fatto girare la testa a tutti gli uomini della casa, soprattutto a Gennaro, che le ha ufficialmente dichiarato i suoi sentimenti.

GF16, guerra a colpi di stile tra Francesca e Taylor Mega?

Se lo stile di Francesca De André fa impazzire Gennaro Lillio, suo pretendente all’interno della casa, l’ingresso improvviso di Taylor Mega potrebbe cambiare le carte in tavola. Gennaro ha più volte dichiarato in passato di essere molto attratto fisicamente dalla bellissima influencer, e la sua entrata nella casa con un mini abito rosso fuoco non lo ha lasciato certo indifferente. L’arrivo di Taylor scatenerà la gelosia di Francesca De André? Non resta che aspettare le prossime dirette per vedere chi delle due conquisterà definitivamente il cuore del bel napoletano a colpi di scollature e abiti mozzafiato.

