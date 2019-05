Il concorrente Gennaro si è dichiarato finalmente a Francesca De André. Come ha reagito la ragazza? C’è una nuova coppia in arrivo al Grande Fratello?

La nota conduttrice Barbara D’Urso l’aveva previsto. Da diverse puntate ormai ha notato le dolci attenzioni che i due concorrenti, Gennaro e Francesca, si scambiano all’interno della casa. Al momento la De Andrè è anche tornata single, dopo un’incredibile bufera con il suo ex Giorgio Tambellini. Tra l’altro quest’ultimo è previsto ritornare nella puntata di stasera del Grande Fratello per un confronto senza precedenti. Di conseguenza, Gennaro ha approfittato del momento per dichiarare i suoi sentimenti alla bella Francesca. Tuttavia, nella puntata di Pomeriggio Cinque, la D’Urso ha anticipato che la ragazza al momento è ancora ferma a pensare al suo ex Giorgio e di conseguenza non riesce ad impegnarsi con un’altra persona. Anche Vladimir Luxuria ha cercato di mettere in guardia la bella Francesca senza però alcun successo. Quest’ultima ha infatti dichiarato che in questo momento per lei l’amore è una stanza e questa stanza per ora è occupata. Barbara D’Urso però non è soddisfatta della dichiarazione distaccata della De Andrè e per questo motivo è tornata a parlarne nella puntata del Grande Fratello.

Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità del reality più seguito d’Italia e conoscere le ultime news, scoop e indiscrezioni dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo, clicca qui!

Grande Fratello, Gennaro si dichiara: la reazione di Francesca lascia tutti senza parole

Inizialmente la conduttrice ha riportato alla luce il grande litigio che ha avuto luogo durante la settimana. Fortunatamente però tra i due è ritornato il sereno, dopo che entrambi, in particolare la De Andrè, hanno ammesso le loro colpe. Anche se tra di loro c’è solo un’amicizia, l’affinità è evidente e palese a tutti. Anche Vladimir continua in diretta a sottolineare che tra di loro non c’è solo semplice amicizia, bensì un amore frenato. La conduttrice però conduce i due “amici” all’interno del confessionale per mostrare loro un video in particolare. La De Andrè reagisce in maniera del tutto normale. Particolarmente imbarazzata, sorride ma lascia condurre Barbara. Alla domanda di Gennaro “voglio fare l’amore con te”, la De Andrè ha risposto “sei andato in tilt”. Il modello napoletano chiede alla conduttrice di mandarlo altrove perché non ce la fa più. Tuttavia la De Andrè chiarisce un punto: “Se ho sorriso questa settimana, è solo grazie a lui”.