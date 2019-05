Poche ore fa la famosa conduttrice Antonella Clerici ha pubblicato una foto da giovane: impossibile non notare l’impressionante cambiamento.

È una delle conduttrici più amate ed apprezzate dalla televisione italiana. Nota a tutti per la sua simpatia e spiccata esuberanza, Antonella Clerici è senza alcun dubbio una vera e propria certezza per tutti. Tantissimi, infatti, sono stati i programmi di successo condotti da lei in Rai. E non solo. Con delle forme fisiche ‘morbide’, ma con un sorriso estremamente smagliante, Antonella appare sempre in gran forma. Eppure, com’è cambiata in tutti questi anni? È passato, ormai, del tempo dal suo debutto in televisione, eppure è sempre stata così? Ebbene. È spuntata una sua foto da giovanissima. Vediamo nel dettaglio il suo cambiamento.

Per ulteriori news su Antonella Clerici, la sua vita privata, i prossimi impegni televisivi ed, infine, tutto quello che c’è da sapere su di lei –> clicca qui

Antonella Clerici da giovane: il cambiamento è impressionante

Nel corso degli anni, si sa, tutti cambiano. È la dura legge della vita. E se lo è per noi ‘gente comune’, lo sarà senz’altro anche per i Vip. Per i personaggi pubblici, insomma. Ebbene. Come sarà stata, quindi, Antonella Clerici da giovane? Attualmente, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco appare sempre in gran forma, con dei lunghi e folti capelli ricci biondi e con un sorriso davvero straordinario. Ma sarà sempre stata così? Ecco. Possiamo darvi una risposta. Poche ore fa, infatti, la famosa e bella conduttrice Rai ha pubblicato su Instagram una sua foto da giovanissima. Dallo scatto in questione, tra l’altro riproposto in alto, è impossibile non notare l’impressionante cambiamento. Anzi, per dirla meglio, Antonella è sempre fantastica. Certo, i cambiamenti ci sono stati. Si considera che nella foto in questione la conduttrice aveva solo 15 anni. Tuttavia, però, ci sono cose che sono rimaste uguali. I capelli ricci, ad esempio. E non solo. Anche gli occhi hanno lo stesso luccichio che tuttora la contraddistingue dalle altre sue colleghe.