Eliana Michelazzo non sa di essere ripresa e piange disperata davanti alle telecamere: poi addirittura cade perché non riesce a reggersi…

Un retroscena clamoroso quello che spunta fuori solo adesso nella puntata di mercoledì 29 maggio di Live Non è la D’Urso: Eliana Michelazzo piange disperata non sapendo di essere ripresa. Piange, si lamenta: “Non me lo meritavo, sono sempre stata buona io”, poi si sente rilasciare e si lascia cadere a terra. Un momento di forte disperazione per l’agente di Pamela Prati che si sente sotto una fortissima pressione.

Ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa a tutti. A Barbara D’Urso, ai telespettatori e a tutte le persone coinvolte. Ma è molto provata. Ha alle spalle una storia simile a quella raccontata da Pamela Prati con tal Simone Coppi. Simone che non esiste e molto probabilmente non è mai esistito.

Lo sfogo di Eliana Michelazzo mentre non sa di essere ripresa

E’ un retroscena targato Live Non è la D’Urso. Le telecamere hanno ripreso tutto mentre Eliana Michelazzo piangeva e non si rendeva conto, evidentemente, di essere ripresa. La disperazione sul volto della donna è palese. “Ho perso tutto. Ho perso il lavoro, la mia vita, tutto. Mi son detta ‘meglio se mi butto nel lavoro, sono brava’, e invece adesso guarda cosa mi è successo”. Queste le parole che Eliana Michelazzo urla mentre piange distesa a terra. Una scena abbastanza toccante.

I commenti in studio a Live Non è la D’Urso

Karina Cascella vuole subito commentare la scena a cui ha appena assistito durante la puntata: “Se ci fate caso, Eliana Michelazzo è l’unica che ha mostrato un minimo di sensibilità tre le tre (facendo riferimento anche alle dichiarazioni di Pamela Pericciolo). Ha chiesto anche scusa”, si pone dall’altra parte con queste parole che sanno di comprensione. Poi, si scaglia ancora una volta contro Pamela Prati: “Fai schifo, ti devi vergognare”. Parole pronunciate guardando fisso nella telecamera. “Spero ti arrivino e spero tu mi stia ascoltando”.

