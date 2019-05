Pochi istanti fa alla puntata di Live-Non è la D’urso, la padrona di casa Barbara ha duramente attaccato Pamela Prati: ecco perché.

Poco fa è andato in onda un duro attacco di Barbara D’Urso verso Pamela Prati. A distanza di diverse settimane, continua a far parlare ancora il caso della showgirl del Bagaglino. Dopo la confessione di Eliana Michelazzo, la showgirl del Bagaglino e Pamela Perricciolo, la puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso è incentrato ancora sulla questione. Ci sono ancora troppe questioni irrisolte. E proprio per questo motivo, quindi, la bella napoletana deve portare alla luce tutta la verità.

Barbara D’Urso Vs Pamela Prati: il duro attacco a Live

Nonostante, infatti, ci siano state le confessioni da parte di tutte e tre le donne coinvolte nel ‘caso’ Pamela Prati, ci sono troppe cose, come detto precedentemente, che non tornano. In primis, la questione dei figli in affido. Pamela Prati e company, infatti, hanno sempre dichiarato che la futura coppia di sposi aveva due figli in affido: Sebastian e Rebecca. Ebbene. È anche su questo argomento che ci sono tante cose non molto chiare. Ad esempio, si è sempre detto che il piccolo avesse origini italo-spagnole. Cosa, invece, non affatto veritiera. Ma non solo. Perché, da ciò che è trapelato pochi giorni fa da Dagospia, questo bambino in affido non sarebbe mai esistito. E che, quindi, il Sebastian presentato a Milena Miconi e di cui si sarebbe tanto parlato non è altro che una storia inventata. Ebbene. È proprio su questo punto che la bella napoletana, durante la diretta, è una vera e propria furia. “Sono davvero inc****a”, esclama Barbara D’Urso. In effetti, è impossibile darle torto. Ciò che, infatti, la napoletana rimprovera alla showgirl è quello di aver inventato tutta la storia dei bambini in affido. In un’epoca storica in cui ci sono tantissime coppie che devono fare un iter burocratico davvero lungo e tormentato per avere figli in affido.