Il modello ed insegnante di sci ha partecipato a due programmi televisivi: Temptation Island e Uomini e Donne. Nel programma pomeridiano di Maria De Filippi ha fatto innamorare il pubblico e tutte le ragazzine per il suo aspetto e per il suo essere così dolce e spontaneo: ha corteggiato Teresa Langella, la napoletana che lo ha portato fino al giorno della scelta. Nonostante il bellissimo rapporto che avevano instaurato, la cantante ha preferito Andrea Dal Corso, spezzando il cuore ad Antonio. Il giovane di Frosinone ha cercato di voltare pagina ed ora che i troni si sono liberati, vista l’imminente scelta di Andrea, attuale tronista, potrebbe ritornare nello studio di Canale 5. Gliel’hanno chiesto ed ecco svelata la sua risposta.

Uomini e Donne, Antonio Moriconi sul trono? La risposta dell’ex corteggiatore di Teresa Langella

Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella, vorrebbe sedere sul trono di Uomini e Donne. La decisione della cantante napoletana di preferire Andrea è ormai acqua passata ed ora per il bel giovane è arrivato il momento di innamorarsi di nuovo. Durante un’intervista a Uomini e Donne magazine ha infatti dichiarato che accetterebbe di essere il nuovo tronista.

Antonio spiega che sarebbe una grossa opportunità perchè il trono ti permette di trovare davvero ciò che vuoi, si potrebbe trovare e scegliere la persona giusta. “Se me lo dovessero proporre direi di sì”, conclude. Sulla storia di Teresa ed Andrea rivela di vederli molto innamorati ed è felice per loro ma non perde occasione per lanciare una frecciatina. “Quando si è felici non è necessario gridarlo al mondo intero. Non so se sia il loro caso, ma se sono davvero sereni l’uno tra le braccia dell’altro, gli faccio miei auguri del giorno”: Antonio si riferisce alle tantissime storie dei due piccioncini che pubblicano tutti i giorni. L’ex corteggiatore conclude confessando di non aver più amaro in bocca per essere stato la non scelta.

