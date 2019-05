Michelle Hunziker ospite a Mattino Cinque da Federica Panicucci: ha svelato qualche retroscena sul video girato per il pezzo da trapper: “Ma che vergogna”…

“Ormai è diventato quasi un condominio questo muro. Vedi panettieri, pizzaioli, commercialisti, con una voce pazzesca: non ci facciamo mancare niente rispetto agli altri talent”. E’ così che Michelle Hunziker parla del suo programma, All Together Now, che andrà in onda questa sera, 30 maggio 2019. Un programma che si sta rivelando un successo enorme, tra l’altro, visti i dati auditel sugli ascolti TV.

“Ho visto che hai anche un po’ di difficoltà ad andare su e giù per quel muro”, le chiede Federica Panicucci. Lei risponde: “Faccio tre ore su e giù, è come andare in palestra e fare uno step per le ‘ciappette'”.

Michelle Hunziker ad All Together Now con J-Ax

Non si può non parlare di J-Ax, questa mattina, a Mattino Cinque. “J-ax non l’avevo mai conosciuto in trent’anni di carriera. E’ un grandissimo artista, ma anche molto divertente e politicamente scorretto. Mi ha trasformata in una Trap Queen”.

Poi, si passa al capitolo Michelle Hunziker nei panni di trapper: “Mi sono divertita talmente tanto. Poi, non è che è successo tutto così dall’oggi al domani. Mi hanno portata da un rapper che mi ha insegnato come si fa il gangsta rap. Siamo andati a girare delle scende del video in albergo… ma che vergogna! Ad un certo punto è entrato il proprietario dell’albergo in camera e mi ha trovata con tutte queste ragazze che facevano così con il lato B e mi ha detto ‘Michelle, ma cosa…?’, ed io l’ho tranquillizzato spiegando che era tutto ironico”.

Dalla famiglia Trussardi a ‘trapper’

“Sei solo fake, io Tru…ssardi”, canta Michelle Hunziker nel pezzo che le ha scritto J-Ax. In una recente intervista, la showgirl svizzera ha parlato anche del suo ‘ingresso’ nella famiglia Trussardi spiegando che non era stato così facile. C’era qualche ‘pregiudizio’ di troppo, ma lei se l’è cavata. E’ un’artista a tutto tondo, Michelle Hunziker, si sta mettendo in gioco in un ruolo completamente nuovo e sta dimostrando di riuscire a destreggiarsi anche nei suoi nuovi panni.

