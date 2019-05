Uomini e Donne, le prime parole di Giulio Raselli dopo la scelta di Giulia Cavaglia: “La sentivo mia”. Ecco l’intervista del corteggiatore subito dopo la puntata.

Tre su tre. Sono i sì ricevuti dai tronisti di Uomini e Donne in questa seconda parte di stagione. Una stagione che si è conclusa nel migliore dei modi. Dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta, anche Giulia Cavaglia ha fatto la sua scelta. È con Manuel Galiano che vuole iniziare una relazione al di fuori del programma. Una scelta che ha fatto gioire i fan del genovese, un po’ meno quelli del suo ‘rivale’, Giulio Raselli. Alle telecamere di Witty, il corteggiatore ha raccontato le sue sensazioni dopo il rifiuto della tronista. Scopriamo cosa ha raccontato.

Uomini e Donne, le prime parole di Giulio dopo la scelta di Giulia: “Nonostante tutto sono contento”

Giulio non è stato fortunato a Uomini e Donne. La cascata di petali rossi è caduta sul suo “nemico” Manuel, con cui ha avuto numerosissime discussioni nel corso del programma. Nonostante tutto, Giulio “accetta” la sconfitta con molta maturità: “Sono contento per me stesso, per il percorso che ho fatto”. Il corteggiatore racconta di essere cresciuto tanto grazie all’esperienza nel programma di Maria De Filippi: ha capito che, se ci tiene davvero a una persona, riesce a cambiare, a limare alcuni lati del suo carattere come non aveva mai fatto. Insomma un ‘esperienza che a Giulio è servita molto per se stesso. Ma non per Giulia, che come racconta il corteggiatore, non ha recepito tutto quello che lui ha fatto per lei.

“C’è stato un momento in cui l’ho sentita mia, e invece non era così”, Giulio racconta così la sua delusione e il suo dispiacere per il fatto di non poter viversi Giulia a telecamere spente, nella vita reale. Ma nonostante ciò, Giulio augura alla nuova coppia di essere felice: “Sono contento per loro.. contento è un parolone! Ma sono sicuro vivranno una storia tranquilla”. Insomma, nessun rancore per Giulio. Che, a quanto pare, è già molto richiesto sul web: molte telespettatrici del programma sperano di rivederlo sul trono a settembre. Maria gli farà la tanto ambita proposta? Staremo a vedere!