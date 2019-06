Casting Amici 2019-2020: cosa sapere per entrare nella scuola di Maria De Filippi.

È appena finito il talent di Amici di Maria De Filippi, ma sono tantissimi i ragazzi che già stanno cercando informazioni per prendere parte alla prossima edizione 2019-2029 dello show di Canale 5. La scuola più famosa d’Italia riaprirà i battenti a settembre, ma generalmente dal mese di luglio i casting di Amici 2019-2029 riapriranno, organizzati si suppone come sempre da Fascino P.G.T. S.r.l. Vediamo allora insieme come partecipare.

Casting Amici 2019-2020: le informazioni per partecipare

Premettendo che, a oggi, ancora non ci sono informazioni ufficiali su come partecipare ai casting di Amici di Maria De Filippi, rifacendosi alle informazioni dello scorso anno generalmente ci sarà un modulo da compilare su Witty TV aperto ai ragazzi dai 16 ai 31 anni e sul sito si troverà anche il regolamento completo. Per iscriversi c’è bisogno della carta d’identità, del codice fiscale e di due foto una in primo piano, una invece figura intera e un video di presentazione per il vostro talento nel canto o nella danza. Questo video è fondamentale perché è la prima fase di selezione. Una volta compilato il modulo e confermata l’iscrizione non resta che attendere. Lo staff di Amici di Maria De Filippi a questo punto deciderà se scegliervi o meno e in quel caso verrete richiamati per esibirbi poi davanti alla commissione. A quel punto dovrebbero poi cominciare i casting classici che, l’anno scorso, sono andati in onda in tv su Real Time. Non sappiamo se quest’anno la produzione di Amici 2019 deciderà di mandarli in onda oppure no, ma in ogni caso questa fase sarà cruciale per poter entrare poi nella scuola di Maria De Filippi. La selezione per entrare ad Amici è molto dura e soprattutto ci sono tantissimi ragazzi che, come voi, cercheranno di aggiudicarsi un posto nella scuola. Quindi, a partire dal video di presentazione, bisogna cercare di dare sempre il massimo per seguire le orme di Alberto Urso, il vincitore di quest’anno di Amici di Maria de Filippi.

