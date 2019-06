Casting Amici 2019-2020: come entrare nella scuola e le ultime news sui professori, ci sarà Alfonso Signorini?

Chi vuole entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi? Probabilmente tutti i cantanti o ballerini che aspirano d avere successo in questo mondo sperano di superare i casting di Amici e poter ottenere un banco nel talent che ha sfornato più talenti di tutti! Da Alessandra Amoroso a Emme Marrone, tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi si sono formati moltissimi talenti e i ragazzi che aspirano ad entrare in questa scuola sono ovviamente moltissimi. Ma chi saranno i professori di Amici per la prossima edizione?

Leggi anche:

Alfonso Signorini e Beppe Vessicchi tra i professori di Amici 2019-2020?

Gli ultimi rumors sui professori di Amici 2019-2020 sono svariati. Ai casting abbiamo visto sia Irama che Stash tra gli esaminatori e questo ha fatto ovviamente pensare ad una loro ipotetica partecipazione al programma nelle vesti di professori. Una conferma per Stash e un ritorno in un ruolo diverso per Irama. Stesso discorso per il maestro Beppe Vessicchio, ma nulla è stato confermato e ora come ora ci sono anche altri rumors che riguardano la possibilità di vedere Alfonso Signorini nel ruolo di professore. Il giornalista, appassionatissimo di musica lirica, quest’anno ha partecipato ad Amici 2018-2019 nel ruolo di tutor esterno che, in qualche modo, aiutava i ragazzi consigliandogli libri e suggerendogli come prepararsi la meglio in determinate prove, soprattutto quelle operistiche di Alberto. Eppure ora pare che Maria De Filippi voglia Signorini nel suo entourage di professori nella scuola di Amici. Le ultime indiscrezioni vedono Alfonso Signorini al posto di Alex Britti nel ruolo appunto di prof della scuola di Amici 2020, ma ancora non c’è nulla di certo e, ovviamente non ci sono nemmeno conferme in merito. Dovremo quindi aspettare per scoprire la verità in merito, voi intanto cosa ne pensate? Alfonso Signorini sarebbe un buon professore di Amici di Maria De Filippi?

Per sapere tutto sui provini e i casting di Amici di Maria De Filippi–> clicca qui