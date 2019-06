La conduttrice Diletta Leotta continua a lasciare senza parole: in particolare, il dettaglio dell’abbronzatura, fa impazzire i suoi fan.

La Serie A è terminata da poco e di conseguenza la bella conduttrice Diletta Leotta, ha ben pensato di concedersi una lunga e meritata vacanza. La notizia è però ben nota a tutti, dato che la bella Leotta sta paralizzando Instagram con delle sue foto davvero esclusive. Ogni giorno Diletta sceglie infatti di aggiornare i suoi follower con storie, video e foto dei momenti clou della sua meravigliosa vacanza. E come potrebbe non essere altrimenti, dato che la conduttrice ha scelto Saint Tropez come meta per un tranquillo svago dalla sua frenetica vita quotidiana? La conduttrice inoltre è un utente molto attivo dei social, difatti non perde tempo per aggiungere contenuti top alla sua pagina. Nelle ultime ore in particolare, la Leotta ha postato una storia molto particolare che avrà fatto sicuramente impazzire i fan.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Diletta Leotta in costume da urlo: un dettaglio particolare fa impazzire i fan

La bella conduttrice non tralascia alcun dettaglio della sua bellissima vacanza. Da quando è approdata a Saint Tropez non ha perso tempo a postare foto e riprese esclusive dei momenti più belli. Nei giorni precedenti aveva lasciato tutti a bocca aperta per la sua storia alla famosa “Nikki Beach”. Stavolta la conduttrice fa impazzire però non solo per il costume troppo scollato, bensì per il segno dell’abbronzatura che le marca ancora di più il petto. Una ripresa che sicuramente avrà fatto piacere ai suoi follower, ma solo a quelli più attenti. Difatti, dopo pochi secondi, la conduttrice rivolge l’obiettivo verso un altro soggetto: il suo pranzo super light.