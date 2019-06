VH1, una giornata dedicata alla programmazione per Elton John in vista dell’uscita del film RocketMan.

Elton John è un cantante famosissimo che ultimamente è tornato sulla cresta dell’onda per la messa in onda del film autobiografico intitolato RocketMan e presentato non in concorso al Festival di Cannes tra gli applausi del pubblico presente. Ora per onorare al meglio Elton John, Sabato primo giugno dalle 5 in poi sul canale VH1, il canale di musica visibile sul canele 67 del digitale terrestre ci sarà una giornata speciale dedicata interamente a lui, intitolata, Elton John Day. Lui, uno degli artisti che ha fatto la storia della musica mondiale è uno dei solisti di maggior successo del mondo con 38 Dischi d’oro 21 album di platino e più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Elton John, VH1: la giornata in tv dedicata al cantante

Per celebrare così l’artista che si è trasformato da timido pianista a stella internazionale, VH1 propone tantissimi appuntamenti dedicati proprio a lui. Per onorare Elton John si inizia con una rotazione musicale di tutti i migliori successi e delle migliori canzoni di Elton John. La giornata però non si ferma e prosegue alle 18:30 quando ci sarà un appuntamento dedicato a RocketMan, il film che oggi è nelle sale, con tantissime interviste, momenti esclusivi di backstage. Alle 19 invence ci sarà la storica performance di Elton John del 1990 su Mtv Unplugged piano e voce. A chiudere la programmazione di questo Elton John Day alle 20 sempre su VH1 ci sarà l’appuntamento con Elton and Friends, una rotazione di tantissimi videoclip che verranno mandati in onda e che riguardano tutti gli artisti che hanno collaborato con lui durante la sua carriera. Intanto nelle sale il film rocketman continua ad avere un successo strepitoso: i fan sono entusiasti ed esattamente come era successo con il film biografico su Freddie Mercury la tensione è altissima e i fan a oggi si sono detti ancora molto soddisfatti.

