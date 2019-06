La bella cantante Bianca Atzei ha pubblicato un delizioso scatto in costume: oltre a notare la sua smagliante forma fisica è impossibile non notare altro.

È sicuramente apprezzata per le sue doti canore. E non solo. Bianca Atzei, nome d’arte di Veronica Atzei, continua a conquistare tutti su Instagram. Tornata alle luci della ribalta grazie alla sua partecipazione alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. E, soprattutto, grazie alla tormentata fine della sua storia d’amore con Max Biaggi, la bella cantante milanese ha davvero incantato tutti con quest’ultimo scatto social. Un’immagine del tutto inedita di Bianca. Ma che, a quanto pare, sembra essersi rivelato un vero e proprio successo. Ecco perché.

Per ulteriori news su Bianca Atzei, la sua vita privata, le ultime dichiarazioni, i prossimi impegni lavorativi –> clicca qui

Bianca Atzei forma smagliante, impossibile non notare quel dettaglio

Continua a far parlare di sé Bianca Atzei. E non solo per la sua eccellente carriera musicale. Poco fa, infatti, la ‘piccolina’ cantante dalle origini sarde ha pubblicato, come dicevamo, un delizioso scatto su Instagram. Sta quasi per giungere l’estate. E proprio per questo motivo, Bianca ha voluto fare il primo ‘bagno’ della stagione. Mostrandosi’, così, subito dopo in costume ai suoi più affezionati e accaniti fan. Con un bikini rosso, la giovane Atzei mostra una vera e propria forma smagliante. E, d’altra parte, lo aveva anche già reso noto durante la sua partecipazione all’adventure reality di Canale 5. Tuttavia, però, c’è un dettaglio che cattura l’attenzione. Sulla sua coscia, infatti, la giovane cantante ha un tatuaggio. Una scritta, insomma. Ecco. È proprio questo che cattura gli occhi dei suoi followers. Non a caso, infatti, un utente glielo scrive chiaramente. Ovviamente, data la lontananza, non è possibile leggere il contenuto del tatuaggio. Ma siamo certi che avrà un significato davvero molto particolare per lei.

Potrebbe interessarti anche: