Gf, Gennaro Lillio prende una drastica decisione su Francesca De Andrè. Dopo l’ennesima lite, il modello non ha più dubbi su Francesca.

Ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello, Gennaro Lillio e Francesca De Andrè hanno iniziato a discutere fino ad arrivare a una furiosa lite avvenuta dopo la chiusura del collegamento con Barbara d’Urso.

I due si sono attaccati con toni e parole davvero pesanti, poi nella notte lei lo ha aggredito e ha cercato di abbandonare la casa. Gennaro così si sfoga con Gianmarco e prende una drastica decisione sul suo rapporto con Francesca.

Grande Fratello, Gennaro Lillio prende una drastica decisione su Francesca De Andrè

Tutto è partito dalle provocazioni scherzose di Barbara D’Urso sulla presunta gelosia di Francesca De Andrè per la vicinanza tra Gennaro e Taylor Mega. Ma Francesca ha negato categoricamente di avere interesse per lui, facendo passare Gennaro per “un cretino”. Così si è definito lui stesso, dato che i filmati mostrano un interesse reciproco. In sostanza, il modello napoletano è rimasto deluso del distacco dimostrato dalla nipote d’arte, perché avrebbe gradito una seppur minima ammissione di gelosia.

Da qui la reazione furiosa di Francesca, che ha accusato Gennaro di aver ‘marciato’ sulla loro discussione. “Sei un verme“, ha urlato la De Andrè che ha anche preparato le valigie e urlato alla produzione di voler abbandonare immediatamente la casa.

Gennaro cerca conforto in Gianmarco chiedendogli consiglio: “Ma ho sbagliato qualcosa io?. Io ho fatto tantissimo per lei e vedi come mi tratta“. “Dal momento che fa cosi, ti urla in faccia e ti riempe di insulti, devi lasciare perdere, non esiste una reazione così” gli consiglia Onestini.

A questo punto la decisione di Gennaro sembra categorica: “Con me ha chiuso“. Sarà la volta definitiva? O tornerà tra le braccia di Francesca?

