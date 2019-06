Chiara Ferragni sexy su Instagram: lo scatto infiamma i followers. La fashion blogger e imprenditrice digitale come non l’avete mai vista.

Dopo una breve vacanza a Los Angeles con Fedez e il piccolo Leone, Chiara Ferragni ritorna agli impegni lavorativi di sempre. Quelli che l’hanno portata ad essere la fashion blogger più famosa al mondo, e anche una delle più pagate. La sua azienda, infatti, ha registrato una crescita esponenziale nel 2018, tanto che Chiara ha deciso di regalare un bonus premio ai suoi dipendenti. Un gesto davvero ammirevole che zittisce tutti coloro che pensano che il suo lavoro sia farsi semplicemente delle foto. Ovviamente, sono proprio queste ad attirare il pubblico e i followers della bella Chiara Ferragni.

In particolare, oggi, condividendo degli scatti passati, la blogger ha condiviso una foto che non è di certo passata inosservata.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Chiara Ferragni sexy su Instagram, lato B da urlo

Lo sappiamo, la Ferragni pubblica qualunque cosa sui social, tenendo aggiornati i suoi followers su ogni spostamento, impegno o progetto lavorativo. Oggi ha annunciato di aver prenotato una villa ad Ibiza per tutto il mese di agosto. La stessa villa che ha ospitato lei, Fedez e il piccolo Leoncino un anno fa. E per questa occasione, la bella bionda ha voluto condividere le foto scattate l’anno precedente proprio in quella bellissima location:

Scorrendo i vari scatti, ne appare uno in cui Chiara è in piscina. Costume intero nero molto particolare e lato B che fuoriesce dall’acqua. Nonostante avesse partorito da poco, Chiara era già in splendida forma. E lo sanno bene i suoi followers che hanno inondato di commenti la bella blogger di Cremona.

Potrebbe interessarti anche: