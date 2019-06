Per l’influencer Giulia De Lellis è arrivata una spiacevole notizia: soltanto questa mattina si è resa conto di una cosa, scopriamo di cosa si tratta.

Giulia De Lellis è sicuramente una influencer davvero molto amata e molto apprezzata nel nostro paese. Entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice di Andrea Damante, la bella romana, con il suo carattere peperino, frizzante ed esuberante, è riuscita in un batter d’occhio a conquistare tutti. E da quel momento, nonostante siano passati all’incirca 3 anni, la giovane influencer non smette mai di cavalcare l’onda del successo. Merito, ovviamente, della sua bellezza, simpatia ed originalità. Purtroppo, per lei, però, poche ore fa è giunta una ‘spiacevole’ notizia. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Giulia De Lellis, spiacevole notizia: lo ha scoperto stamattina

Da buon influencer, Giulia De Lellis è solita pubblicare stories, foto e video su Instagram. Proprio per questo motivo, da buon intenditrice e da buon esperta della materia, la bella romana utilizza per i suoi media un filtro davvero speciale. Ad ogni battito di ciglia, infatti, improvvisamente sullo schermo appaiono cuoricini e brillantini. Ed è proprio in merito a questo che, stamattina, la giovane De Lellis ha ricevuto una ‘spiacevole’ notizia. Prima di andare a girare nuovi frame della web series a cui ha preso parte, Giulia ha salutato i suoi followers su Instagram. Annunciando, così, il ‘tragico’ evento. “Instagram vuole farmi i dispetti. Mi ha tolto il mio filtro preferito”, dichiara l’ex fidanzata di Andrea Damante. Insomma, fortunatamente nulla di grave. Ma, evidentemente, per Giulia è davvero essenziale quel filtro. Anche se, ammettiamolo tutti, è fantastica anche senza. Non lo pensate anche voi?