Silvia Provvedi ‘hot’ su Instagram: il body in pizzo è trasparente, si vede tutto. Ecco l’ultima foto postata dalla gemella del duo Le Donatella.

È una delle “sorelline” più famose della tv. Silvia Provvedi, insieme alla gemella Giulia, forma il duo delle Donatella. Attualmente in tv nella giuria di All together now, dove hanno conquistato tutti con la loro energia e i loro abiti super sexy, le sorelle Provvedi si sono fatte conoscere meglio nella scorsa edizione del GF Vip. Da allora, sono seguitissime anche sui social. Sul loro account in comune, postano scatti in cui sono insieme, o foto che le riguardano singolarmente. E poche ora fa, è stata Silvia a incantare i followers di Instagram. Come? Scopriamolo insieme.

Silvia Provvedi infiamma Instagram: il body in pizzo trasparente lascia i fan senza fiato

Qualche ora fa Instagram è andato in tilt. Colpa di una foto postata da una delle due sorelle più “pazze” della tv. Si tratta di Silvia Provvedi, la Donatella dai capelli un po’ più scuri. Ebbene, la gemella ha deciso di deliziare i suoi fan con una foto decisamente sexy. Merito dell’intimo che indossa: un body in pizzo che non copre il suo notevole lato B. Guardare per credere:

Silvia è decisamente sensuale: il body, con le sue trasparenze, rende la foto assolutamente “bollente“. Soprattutto perché lascia in bella vista quello che è il pezzo forte della Provvedi, il lato B. E basta dare un’occhiata ai commenti dei fan per capire che gli uomini hanno apprezzato, eccome, lo scatto della Donatella. La foto, come sempre quando si tratta delle due gemelle, ha avuto un grande successo e in poco tempo è stata invasa da migliaia di cuoricini e commenti. Che dire, le Donatella non deludono mai. Se avete voglia di ammirarle in tutta la loro bellezza, non perdete giovedì sera il prossimo appuntamento di All together now, il game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-AX.

