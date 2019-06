Francesco Chiofalo asfalta Clarissa Marchese: “Che schifo”.

Lo sfogo di Clarissa Marchese sui suoi canali social dopo aver ricevuto molte critiche sulle sue nozze, stanno facendo discutere molto. L’ex tronista ha fatto nascere una vera e propria bufera con le sue parole ed è stata ritenuta poco umile e poco elegante. Ne parlano tutti sul web ed anche molti vip hanno criticato quanto detto: è intervenuto anche Francesco Chiofalo. Conosciuto da tutti come “lenticchio“, è stato uno dei protagonisti di Temptation Island, programma in cui ha partecipato insieme alla sua ex Selvaggia. Il romano è stato molto duro nei confronti di Clarissa Marchese: ecco cosa ha detto.

Francesco Chiofalo si scaglia contro Clarissa Marchese: “Che schifo”.

Francesco Chiofalo si è scagliato totalmente contro Clarissa Marchese: le parole che ha usato l’ex tronista, definite da tutti poco umili, hanno urtato particolarmente l’ex concorrente di Temptation Island. Il romano si è sfogato tramite le Instagram stories ed ha dichiarato:

“Hanno le facce da bravi ragazzi e poi sono perfidi come serpenti. Ora chiedono scusa, però l’indole di classificare la gente c’è. Poi la gente si arrabbia ed allora si chiede scusa“: sono queste le prime parole di Francesco riferendosi allo sfogo della siciliana. “Dico solo una parole: che schifo”: ha continuato. Il romano ha poi spiegato di essere cresciuto con niente in tasca e che le persone che indossano le maglie dei cinesi le ha intorno a sé, sottolineando che non c’è nulla di male. Tramite Instagram ha aggiunto un altro suo pensiero in merito:

