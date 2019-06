Pomeriggio Cinque, Taylor Mega sotto accusa: l’influencer svela quanto guadagna

Taylor Mega è uscita dalla casa del Grande Fratello per motivi lavorativi: ha comunque attirato l’attenzione su di sé per il suo fisico perfetto. Ha rotto alcuni equilibri, in particolare quelli tra Francesca De Andrè e Gennaro. Conosciuta anche per il suo portafoglio molto ricco, è sempre al centro dell’attenzione. Durante la puntata di oggi, 5 giugno 2019, è stata criticata in studio da Guendalina Canessa, Camilla Lucchi e Antonio Zequila per la sua eccessiva ricchezza. Ecco cosa è successo.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Pomeriggio Cinque, Taylor Mega sotto accusa: l’influencer svela quanto guadagna

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, oggi 5 giugno 2019, Taylor Mega è stata presente in studio ed è stata presa di mira da tutti gli altri presenti.

Oggetto di discussione è stato l’eccessivo lusso in cui vive l’influencer. La prima ad intervenire è stata Guendalina Canessa annunciando che il suo pubblico è quasi unicamente maschile: la donna si è chiesta come faccia a guadagnare tutti questi i soldi. Camilla Lucchi ha poi accusato Taylor di non aver partecipato realmente al red carpet e che gli scatti postati sono stati fotomontaggi. L’influencer si è subito difesa spiegando di esser stata invitata da un brand. Taylor Mega ha svelato poi di guadagnare 8 mila dollari per ogni post pubblicato su Instagram: “Io vivo grazie ad Instagram, ogni giorno pubblico post. È un lavoro”, ha concluso.

Infine, Antonio Zequila è intervenuto mettendo in dubbio quanto detto dalla giovane fashion blogger: “Non è vero che guadagni così tanto, percepisci molto meno. Torna con i piedi a terra”.

Leggi anche: