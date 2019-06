Pamela Prati, nuovi guai in arrivo: l’attacco di Carlo Taormina

Ormai non si parla d’altro: la questione Prati-Caltagirone è il tema del momento. Durante le scorse settimane, l’avvocato Carlo Taormina, aveva accusato Pamela Prati di essere a conoscenza di cosa stava facendo insieme alle due agenti, Eliana e Donna Pamela: svelò di esser stato preso in giro. Così Pamela replicò che avrebbe valutato le dichiarazioni dell’avvocato nelle opportune sedi: ieri sera, nello studio di Marco Oliva durante il programma Icerber, Carlo Taormina ha attaccato la showgirl dichiarando di non aver paura delle intimidazioni ricevute: ecco le sue parole.

Carlo Taormina è tornato all’attacco contro Pamela Prati. L’avvocato durante la trasmissione Icerberg, in onda su Telelombardia, ha replicato alle ultime dichiarazioni fatte dalla showgirl sul suo conto. “Sicuramente il sistema è fatto da un’organizzazione”, confessa l’uomo. “Questo è il tema che io ho proposto all’autorità giudiziaria di accertare”, continua. Taormina spiega che non si sente affatto intimidito da Pamela Prati e che la donna sta sbagliando strada. Secondo il suo parere, questa vicenda ha delle associazioni criminali che la circondano: l’avvocato aggiunge che non conosce il carnefice o la vittima della storia ed ha presentato un esposto alla Procura di Roma.

“Sono cose che ho capito da solo, per questo ho presentato l’esposto alla Procura di Roma“, ha concluso convinto delle sue idee e della sua posizione.

Non sappiamo se Pamela Prati sia la vittima o meno, una cosa però è certa: non le conviene di certo pizzicare avvocati.

