Ascolti tv di giovedì 6 giugno, All Together Now perde la battaglia di share con i Seat Music Awards di Rai Uno: ecco tutti i dettagli Auditel della serata.

La serata di giovedì 6 giugno è stata caratterizzata in particolare dalla musica, con Rai Uno e Canale 5 che si sono dati battagli a colpi di share rispettivamente con i Seat Music Awards, presentati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e All Together Now, nuovo show musicale con al timone Michelle Hunzinker e J-Ax. Tanti anche i programmi e i film andati in onda sugli altri canali maggiori, che hanno contribuito a tenere il pubblico come sempre attaccato alla tv. Ma vediamo insieme chi si è aggiudicato lo scettro per lo share più alto e quali sono nel dettaglio i dati auditel della serata.

Ascolti tv 6 giugno, ecco chi ha vinto la serata

La serata di giovedì 6 giugno è stata vinta da Rai Uno, che con il secondo e ultimo appuntamento con i Seat Music Awards ha ottenuto il 16.2% di share, con 3.157.000 spettatori. Solo secondo, invece, lo show di Canale 5 All Together Now, che dopo aver sbancato nelle scorse settimane ha registrato un calo, non superando il 12.8% di share e i circa 2 milioni e mezzo di telespettatori. Rai Due e Rai Tre seguono a ruota rispettivamente con il film giallo ‘Morte sulla Scogliera’ (8.3% di share) e la gara Olanda-Inghilterra, semifinale della Uefa Nations League (share 8.4%), andando oltre il milione e mezzo di telespettatori.

6.7%, invece, lo share raggiunto da La7 con ‘Piazza Pulita’, che ha totalizzato poco più di 1 milione di telespettatori, piazzandosi di poco sopra il film di Italia 1 ‘The departed – Il Bene e il Male” con il premio Oscar Leonardo Di Caprio e la regia di Martin Scorsese, che ha interessato circa 900.000 spettatori, ottenendo uno share del 5,1%. Identico risultato in termini di share per ‘Dritto e Rovescio’, programma condotto da Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, che ha totalizzato circa 836.000 spettatori.

Per rimanere sempre aggiornato sugli ascolti tv e su tutti i tuoi programmi e personaggi preferiti, CLICCA QUI

Potrebbe interessarti anche: