Andrea Zelletta e Natalia Paragoni nella prossima edizione di Temptation Island? Arriva la risposta della coppia, direttamente ai fan di Instagram.

Per molti formano una delle coppie più belle mai viste a Uomini e Donne. Parliamo di Andrea Zelletta e la sua scelta, Natalia Paragoni. Bellissimi e innamorati, i due non si sono separati neanche un attimo dopo la scelta, quando il tronista pugliese ha preferito Natalia a Klaudia Poznaskna. I due neo fidanzatini si mostrano sempre più affiatati sui loro profili social, attraverso i quali hanno risposto ad alcune domande e curiosità dei loro fan. Vi state chiedendo se Andrea e Natala parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island? La risposta ce l’hanno data proprio loro.

Per tutte le ultime news su Andrea e Natalia di Uomini e Donne CLICCA QUI

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Temptation Island? “Non vogliamo separarci”

Andrea e Natalia sono più felici che mai. A svelarlo sono stati proprio loro, attraverso il loro profilo di Instagram. La coppia si mostra più legata che mai: un rapporto che ha superato le aspettative, dichiarano i due piccioncini. Che sono d’accordo su una cosa: “Non andremo a Temptation Island”. Ebbene, i fan che speravano di rivedere presto la coppia in tv, avranno una buona notizia. Andrea e Natalia non hanno alcuna intenzione di separarsi, quindi niente reality delle tentazioni per loro! Una scelta che , però, dimostra quanto sia vero il sentimento nato tra i due nello studio di Maria De Filippi. A tal punto che Andrea e Natalia stanno pensando di andare a convivere. Insomma, la storia d’amore tra i due bellissimi di Uomini e Donne procede a gonfie vele. Per la gioia dei fan, che sono già pazzi della coppia. Qualche parola anche sulla non scelta di Andrea, Klaudia. “È stata se stessa, non ho mai messo in dubbio la sua sincerità. Le auguro di trovare la sua felicità”.

Potrebbe interessarti anche: