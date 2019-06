La bella Cristina Buccino continua a stupire e con una scollatura da urlo incanta i suoi fan più amati. Scopriamo insieme lo scatto bollente.

Con l’avvento dei social, molti personaggi dello spettacolo e del gossip hanno lasciato le scene per dedicare il loro tempo ai loro profili web. Difatti, grazie a Instagram molti influencer riescono non solo ad aggiornare i propri follower su tutto ciò che accade nelle loro vite, ma anche a trarne profitto quando si tratta di post pubblicitari o sponsorizzati. Tra questi ricordiamo bene Cristina Buccino che diverso tempo fa ha dichiarato di voler lasciare il piccolo schermo perché ritiene più interessante e abbastanza proficuo il social. Un seguito che la Buccino cura nei minimi dettagli. Difatti non manca mai un nuovo contenuto ad arricchire il suo incredibile profilo Instagram. Nelle ultime ore in particolare, ha voluto dedicare uno scatto all’incredibile e improvviso cambiamento climatico.

Cristina Buccino, scollatura da urlo su Instagram: fan stregati dall’ultima foto

L’estate è finalmente arrivata. Dopo il lungo periodo di instabilità del mese di maggio, finalmente è arrivata il sole e il caldo. Un dettaglio che anche la bella Cristina ha notato e a cui ha voluto dedicare questo bellissimo scatto. Nell’ultima foto postata, la Buccino indossa un vestitino che marca una scollatura davvero da urlo. Nella didascalia del resto, l’influencer sottolinea la bellezza dell’estate che è appena arrivata. Uno scatto semplice e solare che descrive in pieno il carattere della bella Cristina ma soprattutto una foto che è stata molto apprezzata dai suoi fan più amati. Difatti è riuscita in un’ora a raggiungere quasi 20 mila mi piace.

